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Malazgirt'te karne sevinci

20 Ocak 2017 Cuma, 10:44
Malazgirt'te karne sevinci
Malazgirt'te karne sevinci

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde 16 bin 167 öğrenci karnelerini alarak 15 günlük tatile çıktılar.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malazgirt'te de karne heyecanı yaşandı. Malazgirt'te; okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 16 bin 167 öğrenci yarıyıl tatiline çıktı. 15 gün sürecek yarıyıl tatilini dinlenerek ya da sosyal aktivitelere katılarak geçirecek öğrenciler, 6 Şubat 2017 Pazartesi günü ders başı yapacak.
İlçe ve köy okullarında düzenlenen törenlerde, öğrenciler karnelerini sınıf öğretmenlerinin elinden aldılar. Okullarda öğretmenlerinin elinden karnelerini alan öğrencilerden kimisi notlarına sevinirken kimileri de üzüntü yaşadı. Takdir ve teşekkür belgesiyle eğitim dönemini bitiren öğrencileri tebrik eden öğretmenler, onlara tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye ettiler.
Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da, 808 öğretmen ile 16 bin 197 öğrenciye yarıl tatillerini rahat ve huzurlu geçirmeleri dileğinde bulundu.
(VE-MSA-Y)

20.01.2017 10:49:20 TSI
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