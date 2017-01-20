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'Göz Göze Programı' ile uzaklar yakın oldu

20 Ocak 2017 Cuma, 10:49
'Göz Göze Programı' ile uzaklar yakın oldu
'Göz Göze Programı' ile uzaklar yakın oldu
- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmaya başlayan 'Göz Göze Programı' ile mahalle muhtarları, video konferans sistemiyle Başkan Kocamaz ile canlı olarak görüşme imkanına kavuştu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmaya başlayan 'Göz Göze Programı' ile mahalle muhtarları, video konferans sistemiyle Başkan Kocamaz ile canlı olarak görüşme imkanına kavuştu.
Mersin sınırları içerisinde 805 mahalleye hizmet veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarının sorunlarına ve isteklerine vakit kaybetmeden cevap verebilmek adına 'Göz Göze Programı'nı hayata geçirdi. Program ile randevu talebinde bulunan mahalle muhtarları, merkeze gelmelerine gerek kalmadan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile görüntülü ve canlı olarak görüşüp, taleplerini Başkan Kocamaz'a ilk ağızdan iletme fırsatı buldu.
İlk görüşme Aydıncık mahalle muhtarları ile gerçekleştirildi
Program kapsamında ilk video konferans görüşmesi, Bozyazı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Aydıncık Hizmet Birimi binası ile bağlantı kurularak, Aydıncık ilçesi mahalle muhtarları ile gerçekleştirildi. Aydıncık ilçesi mahalle muhtarlarının Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile gerçekleştirdikleri görüşmede, ilgili daire başkanları ve MESKİ yetkilileri de aynı sistem ile yayına katılarak, muhtarların talepleri değerlendirildi ve muhtarlar yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Video konferans teknolojisi ile Aydıncık mahalle muhtarları ile görüşen Kocamaz, Göz Göze Programı ile mahalle muhtarları ile birebir görüşme imkânı bulduklarını ve programın sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulması anlamında hem muhtarlara hem de kendilerine büyük bir kolaylık sağlayacağını söyledi.
"Taleplerinizi değerlendirmek bizim görevimiz"
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak oldukça geniş bir alana hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Kocamaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir alana hizmet verme gayreti içerisinde. Tabi ki yılların ihmali var, eksikliklerimiz çok. Hem kaynağa hem zamana ihtiyacımız var ama her şeye rağmen Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in tamamında hizmet vermeye çalışıyor. Elbette muhtarlarımızın istek ve önerileri daha da fazla olabilir. Hepsini değerlendirmek bizim görevimiz" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimleri ile birlikte Aydıncık'ta hizmet vermeye hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Kocamaz, "Bütün belediye çalışanlarımızla birlikte Aydıncık'ın da hizmetindeyiz. Daire başkanı arkadaşlarımız, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, MESKİ yetkililerimiz var gücüyle bu eksiklikleri giderme konusunda gayret gösteriyorlar. Bildiğiniz gibi Aydıncık'ın altyapısını, asfaltlamasını bitirdik. İnşallah arıtma tesisini de çok kısa sürede bitirmek istiyoruz. Aydıncık'ın turizm konusunda önde gelen yerleşim birimleri haline getirmek istiyoruz. İnşallah gelecek günler çok daha güzel olacak" diye konuştu.
Muhtarları tek tek dinleyerek gelen talep ve sorunları değerlendiren Başkan Kocamaz, "Bu talepleri gerçekleştirmek bizim boynumuzun borcu. Er ya da geç bunlar muhakkak çözüme kavuşturulacak, çünkü biz çözüm için buradayız. Vatandaşımız bize dua etsin, desteklerini esirgemesinler, biz de onlara gece gündüz demeden Allah nefesimizi kesmediği sürece hizmet etmeye devam edelim" ifadelerini kullandı.
Göz Göze Programı ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile görüşen ve taleplerini ileten Aydıncık ilçesi mahalle muhtarları ise programın kendileri için büyük kolaylık olduğunu söyleyerek, memnuniyetlerini ifade ettiler.
(HSK-Y)

20.01.2017 10:53:15 TSI
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