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Sağlıkçılar Kan Bağışına Koştu

20 Ocak 2017 Cuma, 10:50
Sağlıkçılar Kan Bağışına Koştu
Sağlıkçılar Kan Bağışına Koştu

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Kızılay'ın kan stoklarının tükenmesi üzerine yaptığı bağış çağrısının ardından kan bağışına bir destek de Malatya Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerliği Derneği (ATT-DER) geldi.
ATT-DER kan bağışına teşvik için 'hayat veren ellerden şifa bekleyen yüreklere' adıyla bir organizasyon düzenleyerek tüm Acil Tıp Teknisyenlerine kan bağışı çağrısı yaptı. Sağlıkçılara yapılan kan bağışı çağrısına katılım yoğundu. Onlarca sağlıkçı kan vermek için Kızılay'a koştu.
ATT-DER Başkanı Enes Güzel, 'şifa bekleyen yüreklere' sloganıyla tüm sağlık camiasına çağrıda bulunarak kampanya başlattıklarını ifade etti. Güzel, "Kızılay'ın kan bağışı çağrısına istinaden bizde sağlık camiasında 'hayat veren ellerden şifa bekleyen yüreklere' şeklinde Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri olarak bir kampanya başlattık. Bu kampanyayla tüm sağlık camiasına çağrıda bulunduk. Arkadaşların bugün itibariyle yoğun bir katılımı oldu. Her verilen kanın en az 3 kişinin hayatını kurtaracağının bilincindeyiz. Biz kan vermeyi bir lütuf olarak değil bir borç olarak biliyoruz kan bekleyen vatandaşlarımıza." şeklinde konuştu.
Kızılay Malatya Kan bağışı merkezi Müdürü Dr. Hakan Yılmaz, kan stoğundaki azalmayı hatırlatarak, "Son dönemde genel başkanımızın bir çağrısı vardı toplumun her kesiminde, bu çağrıya kulak verildi. Bugünde ATT-DER Malatya şubesi bize desteklerini göstererek burada kan bağışında bulunuyorlar. Şuan itibari ile 50'ye yakın bağış yaptılar ve bu bağışlar halen devam ediyor sırada bekleyen arkadaşlarımız var. Kendileri zaten normal mesailerinde Malatya halkına ve tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermekte ve hayatları kurtarma noktasında onların hızırları oluyorlar. En iyi şekilde gerekli müdahaleleri yapıp hastaneye getirilmelerini sağlıyorlar. O noktada da kalmadılar bir alt basamak ileri geçip hastanede kan bekleyen hastalara bir hayat daha verdiler."
ATT-DER' in organize ettiği, Malatya Kızılay Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Faruk Yılmaz ve Kızılay çalışanlarının işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonla sağlık çalışanlarının kan bağışları bir çok hastaya hayat olacak.
(YA-SD-Y)

20.01.2017 10:55:08 TSI
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