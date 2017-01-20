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Evi yanan Kara ailesine devlet sahip çıktı

20 Ocak 2017 Cuma, 10:53
Evi yanan Kara ailesine devlet sahip çıktı
Evi yanan Kara ailesine devlet sahip çıktı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de meydana gelen yangında evleri kullanılamaz hale gelen 11 nüfuslu Kara ailesine, Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürlüğü sahip çıktı.
ASP İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Vedat Ali Ertuş, beraberlerindeki ekiple Biçer Mahallesi'nde bulunan Kara ailesini ziyaret ederek, yanan evlerinde incelemelerde bulundular. ASP İl Müdürü Bildirici, yangın haberini basında öğrenir öğrenmez olayı Vali Yardımcısı Bekir Abacı'ya ilettiğini ve alınan talimatla SYDV Müdürüyle birlikte aileyi ziyaret ettiklerini söyledi. Bildirici, "Yangın soba bacasından çıkıp tüm evi sarmış, ev eşyaları tamamen kullanılamaz hale gelmiş. Yangın gündüz vakti meydana geldiği için şükürler olsun ki aile bireylerine herhangi zarar vermemiş. Devlet kurumları olarak aileye her türlü destek verilecektir. Mağdur olan ailelerimize her türlü desteğin verilmesiyle ilgili olarak Sayın Bakanımız Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve Sayın Valimizin bizlere bu konuda talimatları var. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın imkanları çerçevesinde aileye her türlü yardımı yapacak ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için çalışmalarımızı ivedilikle sürdüreceğiz" dedi.
İl Müdürü Bildirici ile SYDV Müdürü Ertuş, aile bireyleriyle bir süre görüşüp sıkıntılarını dinlediler.
Evi yanan Keko Kara ise, ziyaretlerinden dolayı Müdür Bildirici ve beraberindekilere teşekkür ederek, duyarlılıklarından dolayı da Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya ve Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a minnettarlıklarını belirttiler.
(FT-MSA-Y)

20.01.2017 10:58:24 TSI
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