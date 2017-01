YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İnegöl'de trafik ve iş kazalarında büyük artış

BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen yıllara oranla 2016 yılında iş ve trafik kazalarında büyük artış yaşandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne bin 449 kişi iş kazası nedeniyle, 2 bin 287 kişi ise trafik kazasında yaralanarak acil servise getirilerek tedavi altına alındı.



İş ve trafik kazaları artarak devam ediyor

İnegöl'de her gün trafik kazası veya iş kazası sebebiyle İnegöl Devlet Hastanesine veya özel hastanenin acil servisine yaralı getiriliyor. Alınacak ufak tedbirlerle önlenebilecek iş veya trafik kazaları İnegöl'de her geçen gün artarak devam ediyor. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine iş kazası sebebiyle 2014 yılında bin 593, 2015 yılında bin 379 ve en son olarak 2016 yılında bin 449 kişi başvurdu. Ortalama olarak 2016 yılında her gün en az 4 kişi iş kazası geçirdi. Trafik kazalarında ise durum daha vahim. Devlet Hastanesi Acil Servisine trafik kazası sebebiyle 2014 yılında bin 956 kişi, 2015 yılında bin 909 kişi ve en son olarak geçen yıl 2 bin 287 kişi başvurdu. 2016 yılında en fazla iş kazası 151 kişiyle Mayıs ayında olurken, trafik kazasında ise 228 kişi ile en fazla Temmuz ayında yaralanma meydana geldi.



"İş kazaları önlenebilir"

İş kazalarının önlenebileceğini belirten uzmanlar, önlemenin, ödemekten daha ucuz ve insancıl olduğunu, iş kazalarını önlemek için sistemli çalışmak gerektiğini ifade ederek, "İş kazalarını önleyerek maliyetleri azaltabiliriz. Kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirir, itibarımızı koruyabiliriz. Verimliliğimizi artırır, yeni iş imkanları sağlar, rekabette öne geçebiliriz. Türkiye'de ortalama olarak her 82,4 iş kazasında bir ölüm meydana geliyor. Her 6,8 dakikada bir iş kazası meydana geliyor. SGK verilerine göre, 2003-2016 yılları arasında 900 bin iş kazasında toplam 11 bin kişi yaşamını yitirdi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, her yıl dünyada 1,2 milyon kadın ve erkek iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybediyor. Her yıl 250 milyon insan iş kazaları, 160 milyon insan da meslek hastalıklarına maruz kalırken, iş kazaları nedeniyle 22 bin çocuk da henüz oyun çağında hayata veda ediyor. ILO kaynakları, küresel toplam gelirin yüzde 4'ünün iş kazalarında kaybedildiğini ortaya koyuyor. SGK verilerine göre, 2012 yılında 76 bin 668 iş kazası yaşandı. Bu kazaların sektörler açısında dağılımında ise metal eşya imalatı ilk sırayı alırken, bunu sırasıyla inşaat, dokuma ve kömür madenciliği izliyor" diye konuştular.

20.01.2017 10:59:35 TSI

