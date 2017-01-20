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Erdemli Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi, 4 yeni araç alarak araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Erdemli Belediyesi, yeni alınan arazi aracı, kapalı kasa kamyonet, damperli kamyon, damperli tır ve taşıyıcı dorse araçlarını vatandaşın hizmetine sundu. Erdemli Belediyesi'nin araç filosunun bugünkü halinin eski haliyle kıyaslandığında belediyenin nerelere geldiğinin en güzel örneği olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeni alınan araçların belediyenin araç filosuna büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Artık belediye hizmetlerinin daha etkili ve daha kaliteli olarak sunulmaya devam edileceğini, Erdemli'nin birçok ihtiyacı olduğunu kaydeden Tollu, yapılan her şeyin daha mükemmel ve yaşanabilir bir Erdemli ve daha mükemmel bir gelecek için olduğunun altını çizdi. Erdemli Belediyesi'nin süratli ve kaliteli bir hizmet anlayışıyla çalıştığını belirten Tollu, "Güçlü bir mali yapı, güçlü bir araç-gereç filosu ve nitelikli bir çalışan grubuyla Erdemli'yi daha müreffeh yarınlara taşıyoruz" dedi.

Tollu, yeni alınan araçların çağın tüm fenni şartlarına uygun olarak alındığı vurguladı. Tollu, konuşmaların ardından yeni alınan tırı bizzat test ederek yeni araçlar ve garaj personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(KRY-Y)



20.01.2017 11:04:17 TSI

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