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Güneydoğulu Tekstil İhracatçıları 2017'den Umutlu

- GATHİB Başkanı Konukoğlu:

- "Tekstil ve ham maddeleri ihracatında daha iyi olacağımıza inanıyoruz"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - GATHİB Başkanı Konukoğlu, "Bu yıl sonunda tekstil ve ham maddeleri ihracatının daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen yıl 2 milyar 581 milyon 973 bin dolarlık tekstil ve ham maddeleri ihracatı gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Sami Konukoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, sektördeki gelişmeleri, geçen yılın ihracatı ve bu yıl izlenmesi gereken yolları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

"AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon çalışmalarına ağırlık verilmeli"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, tekstil ve ham maddeleri sektöründeki gelişmeler, ihracat ve yeni pazar alanlarıyla sektörün daha da gelişmesine, sorunların çözümüne önemli katkılar sağlayacak unsurlar masaya yatırıldı. GATHİB Başkanı Sami Konukoğlu, yaptığı açıklamada, tekstilin bölge ihracatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Gelecek yıllarda daha fazla tekstil ve ham maddeleri ihracatı yapabilmek için yenilenmenin şart olduğunu vurgulayan Konukoğlu, Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Güneydoğulu Tekstilcilerden 2 milyar 581 milyon 973 bin dolar ihracat

Sektörün geçen seneki ihracatına da değinen Konukoğlu, 2016 yılında tekstil ve ham maddeleri ihracatını 2 milyar 581 milyon 973 bin dolarla kapattıklarını kaydetti. Bölgede üretilen pamuk-akrilik-polipropilen ve diğer suni-sentetik ipliklerin yanında dokuma-örme-dokunmamış kumaşların ve bu ürünlerden mamul eşyanın sektör ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Konukoğlu, geleneksel tekstil ürünlerinin yanında katma değeri yüksek teknik tekstil ürünleri ihracatının da gelişme seyrinde olmasının sevindirici olduğuna dikkat çekti.

İhracatta Pazar çeşitliliği önemli

Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkelerinin tekstil ve hammaddeleri ihracatında önde gelen pazarlar olduğuna işaret eden Konukoğlu, "Pazar çeşitliliğini önemsiyoruz, bunun için de yeni pazarlara yöneliyoruz. Bu yılsonunda tekstil ve hammaddeleri ihracatının daha iyi yerele geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

(KU-SD-Y)



20.01.2017 11:05:45 TSI

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