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ASİMDER ve BDM'den 20 Ocak mesajı



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM), Bakü'de 20 Ocak 1990'da "Gara Yanvar" olarak bilinen ve Rus tanklarının altlarında kalarak hayatlarını kaybeden 170 Azerbaycan Türkü anısına bir açıklama yapıldı.

ASİMDER Genel Merkezi binası önünde yapılan basın açıklamasını ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey okudu. Gülbey; "Yıl 1990, aylardan Ocak 19'nu 20'ye bağlayan geceydi (Kanlı Ocak, Gara Yanvar). Bakü'de kızılca kıyamet koptu. 35 bin kişilik ağır silahlarla donatılmış alfa birlikleri ve DTK'a adlı özel imha birlikleriyle Moskova, Azerbaycan'ın başkentini işgale başlamıştı. T-70, T-80, BMP-3 tankları Bakü'de Azatlık Meydanını kuşatmış, sesler karşısında yatağından fırlayan Azeri Türkleri, Azatlık Meydanına yığılır. İşgal tanklarının üzerine bedeniyle yürüyen kalabalığı ezen Rus tankları, bir gün içinde 170 Azeri Türk kardeşimizi Azatlık Meydanında ezerek katletmiş, kardeşlerimiz tankların altında can vermişlerdir. Ateş düştüğü yeri yakmıştır. Yanan Türk insanın yüreğidir. Ama Ruslar bir şeyi hesap etmemişlerdi. Artık Azerbaycanlılar için bağımsızlık yolundan geri dönüş yoktu. Binlerce şehit verseler de bağımsızlığa koşacaklardı. İşte bugün 20 Ocak, olaylarının 26. yıl dönümünü anıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, bugün o şehitler Karabağ ve Hocalı şehitleri gibi şehitler hıyabanda yatmaktadırlar. 20 Ocak karanfillerin ağladığı gün, yüreklerin yandığı gündür. Bugün o şehitler hıyabanında şehitleriyle Karabağ şehitleri koyun koyuna yatmaktadırlar. Azerbaycan'da 20 Ocak rahmetli Haydar Aliyev tarafından yas-matem günü olarak ilan edilmiştir. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimiz bugün ellerinde karanfillerle 20 Ocak şehitlerini anmak için şehitliklere akın etmektedirler. Rusya'nın yapmış olduğu bu katliamdan dolayı Azerbaycan halkından özür dilemesi gerekmektedir. Katlettiği bu silahsız kardeşlerimizin geride kalan ailelerine tazminat ödemeli, aksi halde bu katliam Rusya'nın tarihinde ve dünya tarihinde bir kara leke olarak kalacaktır" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



20.01.2017 11:06:14 TSI

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