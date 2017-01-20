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Aday Öğretmenlere Mesleki Eğitim konferansı verildi

20 Ocak 2017 Cuma, 11:16
Aday Öğretmenlere Mesleki Eğitim konferansı verildi
Aday Öğretmenlere Mesleki Eğitim konferansı verildi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aday öğretmenlere Mesleki gelişim ve kariyer konulu konferans düzenlendi.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu ve İslahiye Farabi META Lisesi eğitim ve işbirliği protokolü kapsamında, GAÜN Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Çekiç tarafından aday öğretmenlere "Mesleki gelişim ve kariyer" konulu konferans verildi.
Yrd. Doç. Dr. Çekiç, konuşmasında "Eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder. Öğrencileriniz için birer kahraman ya da kocaman bir hiç olabilirsiniz. Her ikisi de elimizde ve her çocuğun bir kahramana ihtiyacı vardır" dedi. İyi bir öğretmen olmanın üç temel koşulu olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Çekiç, bu koşulların koşulsuz kabul ile saygı, empati yani kendini başkasının yerine koymak ve saydamlık olduğunu vurguladı. Çekiç, "Kendi kariyer planınızı yapın. Bunun için kendinize şu soruyu sorun. 10 yıl sonra nerde olacağım? Olacağım yer beni mutlu ediyor mu? Daha farklı neler yapabilirim? Mutlu olmak için neler yapabilirim? Bu sorulara cevap verebiliyorsak başarılıyız demektir. Yaptığımız hatalardan ders alıyorsak bu bizi olgunlaştırır" diye konuştu.
İslahiye Farabi META Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansın sonunda öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletisi, keman resitali ve okul tanıtımının yapıldığı sinevizyon gösterisi izlendi.
Konferansın sonunda Yrd. Doç. Dr. Ali Çekiç'e; İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yüksel Broje ile İbrahim Yağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü H. İbrahim Demirtaş ve Yüksekokul Müdürü Y. Doç. Dr. H. Ahmet Deveci tarafından çiçek, teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.
(SD-Y)

20.01.2017 11:21:32 TSI
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