YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ordu'da karne heyecanı

Ordu'da karne heyecanı

- Ordu'da 131 bin 500 öğrenci karne aldı



(Fotoğraflı)



Doğan Arzık

ORDU (İHA) - Ordu'da 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi ile birlikte 131 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı.

9 Eylül'de başlayan 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. İlk dönemin sona ermesi ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da karne heyecanı yaşandı. Ordu'daki sevincin bu yılki adresi Merkez İlk ve Ortaokulu oldu. Merkez İlk ve Ortaokulu spor salonunda düzenlenen yarıyıl sonu etkinliklerine Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, daire müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



İlk kez karne heyecanı yaşadılar

Karne dağıtım töreni için düzenlenen program saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Düzenlenen program kapsamında yetenekli öğrenciler şarkılar söylerken, okulun minik öğrencilerden oluşan folklor ekibi ise mini bir gösteri yaptı. Etkinliklerin ardından karne dağıtımına geçildi. Karnelerini alan öğrenciler sevinçle hüznü bir arada yaşadı. İlk kez karne alma heyecanı yaşayan ve mutlulukları gözlerinden okunan birinci sınıf öğrencilerini de anne ve babaları bu mutlu günde çocuklarını yalnız bırakmadı.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

(DGN-SLH-Y)



20.01.2017 11:21:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER