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Rektör Orbay, bilgi işlem hizmetlerini değerlendirdi

- Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay:

- "Üniversitemizde görev yapan akademik, idari personel ile öğrencilerimizin gereksinim duyduğu bilişim hizmetlerini ve servislerini eksiksiz karşılamaya çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Üniversitesinde bilişim sistemlerindeki teknolojik gelişmeler yakından takip edilip bu alanda güvenli ve sürekli olarak hizmet üretiliyor.

Görev yapan akademik, idari personel ile öğrencilerin gereksinim duyduğu bilişim hizmetlerini ve servislerini eksiksiz karşılamaya çalıştıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, "Üniversitemizin, dünyadaki nitelikli üniversiteler arasında yer almasını sağlayabilmenin yolunun, bilişim alanındaki yenilikleri günü gününe takip etmekten geçtiğinin farkındayız" dedi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sorumluluğunda üniversite birimlerinde öğrencilere yönelik hizmet veren 25 bilgisayar laboratuvarı, günün 24 saati çalışan kütüphane ve çalışma salonlarında 800'e yakın bilgisayarla kesintisiz internet hizmet verildiğine değinen Rektör Orbay, "2016 yılının son ayında devreye giren Tier2 seviyesinde İSO 27001'e uygun sistem odamızla üniversitemizin bilişim alt yapısı gücüne güç katmıştır. Bilişim teknolojilerini güvenli, etkin ve verimli bir şekilde kullanımına yönelik çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Bilgi işlem biriminin sistem ve güvenlik birimi, ağ birimi, destek birimi ve web birimi olarak dört ayrı grupta hizmet ürettiğini anlatan Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Taşkın da, "Görevlerimiz arasında üniversitemizin diğer üniversiteler arasında bilişim teknolojilerinin uygulanmasında ve geliştirilmesinde ön sıralarda olmasını sağlamak, bunun içinde bilişim sistemlerindeki teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak var. Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile idari hizmetleri için optimum bilişim sistemlerini sağlamak ve kullanıcıların gereksinimlerini en etkin biçimde karşılamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Önceliklerinin süreklilik bilgi güvenliği olduğunu vurgulayan Taşkın, şunları söyledi: "Hizmetleri Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO, Suluova MYO, Merzifon MYO ve en son olarak hizmete giren Taşova Yüksel Akın MYO yerleşkelerinde sürdürmekteyiz. Bilişim hizmetlerimiz bazıları kesintisiz kablosuz internet ağ erişimi ve Eduroam yayını, güvenli ve kolay yönetilebilir kablolu ağ alt yapısı hizmeti, IP telefon ağ alt yapısı hizmeti, elektronik belge yönetimi (EBYS) hizmetleridir. Öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için öğrenci geçiş sistemi, yemekhane geçiş sistemi ve tüm yerleşkelerde dokuz adet Kiosk ile bilgi güncelleme ve para dolumu yapılmaktadır. Koordineli olarak çalıştığımız diğer daire başkanlıkları ile birlikte gücümüze güç katmaya, teknoloji ve bilişimi en üst seviyede üniversitemizde kullanmaya devam edeceğiz. Amasya'daki kamu kurumlarıyla ve ilimizin öncü firmalarıyla teknoloji ve bilişim alanındaki deneyimlerimizi paylaşmaya da hazırız."

(MÇ-SLH-Y)



20.01.2017 11:23:00 TSI

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