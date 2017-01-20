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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Başkan Sağıroğlu'ndan girişimcilere sertifika

20 Ocak 2017 Cuma, 11:19
Başkan Sağıroğlu'ndan girişimcilere sertifika
Başkan Sağıroğlu'ndan girişimcilere sertifika

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra ilçe Belediyesi ile KOSGEB işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini' tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları törenle verildi
Sertifika töreninde konuşan Başkan İbrahim İbrahim Sağıroğlu, küreselleşen dünyada baş aktör olabilmenin temel unsurlarından birisinin girişimciliği teşvik etmek olduğunu vurguladı. Bu noktadan hareketle KOSGEB ile ortaklaşa uygulamalı girişimcilik eğitimlerini düzenlediklerini belirten Sağıroğlu "İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalarımıza yeni bir tanesini daha eklemiş olduk. Bu bizim ikinci kursumuz. Bizim için herkesin kendi hayal ettiği işi yapması adına destek sunmak önemlidir. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza; çocuk, yaşlı, engelli demeden sosyal projeler üretmeye, bunları da ivedilikle hayata geçirmeye çabalıyoruz. KOSGEB ile yaptığımız işbirliği sayesinde girişimcilik eğitimi almalarını sağlıyor, kendi hayal ettikleri işleri kurmalarına yardımcı oluyoruz. Belediye olarak her zaman bunun takipçisi ve destekçisiyiz. Başarılı işletmelerin ilçemize kazandıracağı prestij bizler için önemli. Bu girişimcilik eğitimin düzenlenmesinde KOSGEB Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyor, yeni girişimcilerimizin açacağı işletmelerin ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından 30 kursiyere sertifikaları törenle verildi.
(BK-ÖS-Y)

20.01.2017 11:24:11 TSI
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