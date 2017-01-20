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Rize'de 218 okulda 60 bin 84 öğrenci karne aldı



Göktürk Fırat

RİZE (İHA) - Rize'de 218 okulda 60 bin 84 öğrenci karne aldı.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının tamamlanması ile Rize'de öğrenciler karnelerini aldı. Rize'de 218 okulda; 4 bin' 634'ü ana sınıfı, 17 bin 777'si ilk öğretim okulu, 17 bin 464'ü orta okul ve 20 bin 239'u lise düzeyinde olmak üzere toplamda 60 bin 084 öğrenci karne aldı. Karne alan öğrenciler bugünden itibaren yarı yıl tatiline girerken, 6 Şubat'ta 2. yarı yıl için ders başı yapacaklar.

(GF-ÖS-Y)



20.01.2017 11:27:47 TSI

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