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"Farkı okumak" projesine 30 Ağustos İlkokulu'nda devam edildi

20 Ocak 2017 Cuma, 11:26
"Farkı okumak" projesine 30 Ağustos İlkokulu'nda devam edildi
"Farkı okumak" projesine 30 Ağustos İlkokulu'nda devam edildi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Odunpazarı Kadın Kolları Başkanlığı, sürdürülen proje kapsamında öğrencilere kitap yardımında bulundu.
Kadın Kolları Başkanlığının hazırladığı "Farkı okumak" adlı proje ile öğrencileri kitapla buluşturmaya devam eden teşkilat mensupları, son olarak 30 Ağustos İlkokulu'nu ziyaret ettiler. Öğrencileri kitapla buluşturan etkinliğe katılan AK Parti Odunpazarı Kadın Kolları Başkanı Esma Çakır Eserkaya, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yaptığımız kitap desteği ile okuyan, sorgulayan ve geleceğine umutla bakan başarılı bir nesil yetişeceğine kalpten inanıyoruz" dedi.
Etkinliğe, Eserkaya'nın yanı sıra Odunpazarı Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Lale Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri Yasemin Ayrancı ve Öznur Arslan, 30 Ağustos İlkokulu Müdiresi Ebru Kaptanoğlu ve öğrenciler katıldılar.
(KÇ)

20.01.2017 11:30:43 TSI
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