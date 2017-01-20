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Kayseri'de 291 bin 921 öğrenci karne heyecanı yaşadı

20 Ocak 2017 Cuma, 11:27
Kayseri'de 291 bin 921 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Kayseri'de 291 bin 921 öğrenci karne heyecanı yaşadı
- İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı:
- "Velilerimiz karnede düşük notu olan öğrencileri kesinlikle rencide etmesin"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Turan Bulut
Kamera : Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de de 291 bin 921 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Kayseri'de Refika Küçükçalık Ortaokulunda 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönem karne töreni düzenlendi. Törende Vali Yardımcısı Baha Başçelik ve Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Yardımcısı Başçelik, karnelerini verdiği öğrencilere iyi tatiller dileklerinde bulundu.
291 bin 921 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Kayseri'de 979 okul ve kurumlarda 291 bin 921 öğrenci ve 17 bin 815 öğretmen kadrosuyla güzel bir yarıyılı tamamladıklarını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "Refika Küçükçalık İlk ve Ortaokulumuzda vali yardımcımız ile beraber karnelerimizi verdik. Şuanda ilimizde 979 okul ve kurumlarımızda 291 bin 921 öğrencimiz ve 17 bin 815 öğretmen kadrosuyla güzel bir yarıyılı tamamlamış olduk. Ayrıca ilimizde 6 bin 803 Suriyeli ve Iraklı öğrencimiz bulunmaktadır. Bunlardan bin 365 öğrenci geçici eğitim merkezlerinde, 5 bin 477'si de diğer okullarımızda eğitim ve öğretimlerine devam etmektedir. Ayrıca TEOG 1. sınavda ilimizde 31 öğrencimiz 120 soruda 120 doğru cevap vermiş, başarı grafiği artmaya başlamış, bundan sonra da artmaya devam edecektir. Bu öğrencilerimizle beraber diğer tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Öğrenci velilerine tavsiyelerde bulunan Elmalı, "Öğrencilerimiz karnelerini aldılar. Bu karneler başarı ile ilgili sadece notları belirten bir başarıdır. Tabi ki bu önemlidir ancak öğrencilerimizin her birinin değişik şekilde bilgi, beceri ve yetenekleri vardır. Velilerimizin bunlarla beraber değerlendirmelerini, karnede düşük notu olan öğrencilerin kesinlikle rencide edilmemesi ve onların dışındaki öğrencilere emsal gösterilmemesi öğrencilerin psikolojik açısından çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Sayın velilerimizin öğrencilerimizle yakın ilgilenmelerini, zamanlarını çocuklarıyla geçirmelerini, karneleriyle onları değerlendirmeyip onları kucaklamaları ve ileriye dönük neler yapacağı ile ilgili sosyal, kültürel faaliyetlerle uğraşması lazım. Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu merkeze tüm öğrencilerimizin ziyaret etmesini, bol bol dinlenmelerini öğrencilerimize tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. Elmalı ayrıca ilk yarıyıl döneminde çok büyük bir disiplin olayı olmadığını kaydederek başarı bakımından da ilerleme olduğunu vurguladı. Elmalı, "Şunu açıkça söyleyebiliriz, büyük bir disiplin olayı olmadan birinci dönemi tamamladık. Başarı bakımından da ilerleme kaydederek devam ediyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.
Karnelerini alan öğrenciler ise, eve güzel bir karne ile gitmenin sevincini yaşadı.
(TB-SK)

20.01.2017 11:27:15 TSI
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