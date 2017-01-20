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Kartepe'de kan bağışına tam destek



KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, kan bağışı konusunda belediye çalışanlarıyla birlikte kan vererek konuya dikkat çekmeye ve farkındalık yaratmaya çalıştı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kızılay Şubesi ile ortaklaşa yürüttüğü "Kan ve Kök Hücre Bağışı" kampanyası için bir araya geldi. Kan ve kök hücre bağışında bulunan Başkan Üzülmez, belediye çalışanlarından konuya hassasiyet göstermeleri ve bağış yapmaları için ricada bulundu. Başkan Üzülmez'in çağrısına kulak veren Kartepe Belediyesi çalışanları da belediyenin önünde bulunan mobil kan bağışı aracında sırayla kan verdi.

Kan bağışına destek verenlere teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Ülkemizin birliğe, kardeşliğe, kan kardeşliğine ihtiyacı olduğu günlerdeyiz. Kartepeli hemşehrilerimiz söz konusu vatan olduğunda bunu her seferinde yerine getiriyor ve söz konusu birlikte hareket etmek olduğunda kolayca bir araya geliyor. Ben bu organizasyonların sıradan bir organizasyon olmadığını, birlikte olmak, beraber olmak, kaynaşmak, yardımlaşmak adına görünenden daha önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

(İG-İÇ)



20.01.2017 11:34:52 TSI

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