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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Biga'da 13 bin 678 öğrenci karne aldı

20 Ocak 2017 Cuma, 11:39
Biga'da 13 bin 678 öğrenci karne aldı
Biga'da 13 bin 678 öğrenci karne aldı

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde 13 bin 678 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Biga'da 13 bin 678 öğrenci ve bin 55 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Yeniceköy İlkokulunda karne dağıtım töreni gerçekleşti. Törene, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Milli Eğitim Şube Müdürleri, CHP İlçe Başkanı Özgür Ceylan,Okul Müdürü Vahdettin Beslen,öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrencilere karne dağıtan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, iki haftalık yarıyıl tatilinin 6 Şubat'ta sona ereceğini söyledi. Öğrencilere öğrendiklerinizi unutmamaları için tatilde bol bol kitap okumalarını öğütleyen Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, "2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 1.TEOG sınavında dereceye giren öğrencilerimizden biri bu okulumuzun öğrencisidir. Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sınavında 120 soruyu doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer alan öğrencimizi ve onu yetiştiren öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.
(GD)

20.01.2017 11:43:48 TSI
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