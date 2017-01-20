20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adanalı bayan hentbolcular çeyrek finalde

20 Ocak 2017 Cuma, 11:41
Adanalı bayan hentbolcular çeyrek finalde
Adanalı bayan hentbolcular çeyrek finalde
- Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle organize edilen Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları heyecan dolu maçlara sahne oldu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Hentbol Federasyonu Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları'nda Adanalı bayan hentbolcular büyük gurur yaşattı. 4 takımın mücadele verdiği turnuvada Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK ve Zağnosspor çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda üç gün devam eden turnuvada Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK, Zağnosspor, Üsküdar Belediyesi, Artsam Koleji takımları karşı karşıya geldi. Zağnosspor 3 maç, Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK 2 maçı kazanarak, Hentbol Federasyonu Bayanlar Türkiye Kupası'nda ilk 8 takım arasına isimlerini yazdırdı. Turnuvanın son gününde Zağnosspor, Artsam Koleji'ne karşı 34-26'lük üstünlük sağladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK ise Üsküdar Belediyesi'ni 28-25'lik skorla mağlup etti.

"Spora verdiğimiz desteğin meyvelerini topluyoruz"
Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, çeyrek finale yükselen Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK'nın Başkanı İzzet Vezir'i tebrik edip, başarılarının devamını diledi. Başkan Hüseyin Sözlü'nün her branşta spora ve sporcuya verdiği desteğin meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Halil Hızlısoy, "Adana Büyükşehir Belediyesi, kusursuz bir organizasyona imza atarken, Adanalı bayan hentbolcularımız da kazandıkları maçlarla çeyrek final kapısını aralayıp, bizleri gururlandırdı" dedi.

"Hedefimiz Avrupa'da ülkemizi ve Adana'yı temsil etmek"
Kulüp Başkanı İzzet Vezir ise Adana'da bayan hentbolda bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getirip, Başkan Hüseyin Sözlü'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Vezir "Adana'da bir bayan hentbol takımı ilk kez Türkiye Kupası'nda gruplardan çıkma başarısı gösterdi. Bu onuru Adanamıza yaşattığımız için gururluyuz. Hedefimiz Avrupa'da ülkemizi ve Adana'yı en iyi şekilde temsil etmek. Bu yolda bizi asla yalnız bırakmayan Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
(ELF-Y)

20.01.2017 11:46:03 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Karnelerini hastanede aldılar
YEREL

KARNELERİNİ HASTANEDE ALDILAR
Adana'da işportacı işgaline geçit yok
YEREL

ADANA'DA İŞPORTACI İŞGALİNE GEÇİT YOK
Çukurova'nın kritik altyapı riskleri değerlendirildi
YEREL

ÇUKUROVA'NIN KRİTİK ALTYAPI RİSKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
Hamile kadın ile yaşlı çiftin imdadına jandarma yetişti
YEREL

HAMİLE KADIN İLE YAŞLI ÇİFTİN İMDADINA JANDARMA YETİŞTİ
Kaldırımdaki yayaya çarpıp kaçan sürücü kamerada
YEREL

KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ KAMERADA
Kanada Büyükelçisi'nden Sözlü'ye ziyaret
YEREL

KANADA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN SÖZLÜ'YE ZİYARET
Adana'da Karafatma Caddesi asfaltlandı
YEREL

ADANA'DA KARAFATMA CADDESİ ASFALTLANDI
Adana'daki DEAŞ operasyonu
YEREL

ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONU
Samet Aybaba &quot;Bordo Bereliler Suriye&quot; setinde
YEREL

SAMET AYBABA "BORDO BERELİLER SURİYE" SETİNDE
Yıldız Erkek Basketbolde Buhara Ortaokulu Adana birincisi
YEREL

YILDIZ ERKEK BASKETBOLDE BUHARA ORTAOKULU ADANA BİRİNCİSİ
Adana'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da terör operasyonu
YEREL

ADANA'DA TERÖR OPERASYONU
Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Adana'da şüpheli-polis kovalamacası
YEREL

ADANA'DA ŞÜPHELİ-POLİS KOVALAMACASI
Adana'da çöp kamyonunda yangın
YEREL

ADANA'DA ÇÖP KAMYONUNDA YANGIN
Adana'daki cinayet davası
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET DAVASI
1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı
YEREL

1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SANAT ÇALIŞTAYI
Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası
YEREL

HENTBOL: BAYANLAR TÜRKİYE KUPASI
Adana merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana Demirspor'da tek hedef 3 puan
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DA TEK HEDEF 3 PUAN
(Düzeltme) &quot;Tarihte Adana&quot; sergisi
YEREL

(DÜZELTME) "TARİHTE ADANA" SERGİSİ
Toroslar EDAŞ, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'nu ağırladı
YEREL

TOROSLAR EDAŞ, TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ LEVENTOĞLU'NU AĞIRLADI
&quot;Tarihte Adana&quot; sergisi
YEREL

"TARİHTE ADANA" SERGİSİ
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI