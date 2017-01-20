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Kars'ta 66 bin öğrenci yarıyıl tatiline başladı



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 66 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kars'ta ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 64 bin öğrenci karne alarak, 4 bin 600 öğretmen de öğrencilerin karnelerini vererek, 2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi yarıyıl tatiline başlamanın sevincini yaşadı.

Kars'ta yarıyıl tatili dolayısıyla karne töreni yapıldı. Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne törenine Vali Rahmi Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, milli eğitim müdür yardımcıları, kurum ve daire müdürleri ile öğrenci velileri katıldı. Öğrencilerin karnelerini Vali Doğan, verdi.

Doğan, "2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini kapatıyoruz. 66 bin öğrencimiz var, 4 bin 600 öğretmenimiz var biliyorsunuz. 15 günlük bir tatile giriyorlar. Çocuklarımızın bu sevincini paylaşalım istedik. Onlarla birlikte karne sevincini paylaşmak için geldik. 2 tane anasınıfı, sonrada 2'nci sınıf öğrencilerinin karne dağıtımını yaptık. Ben öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Doğan, "Tabi dinlenecekler. 15 gün sonra tekrar başlayacaklar. Bir nefes alsınlar. Bu bir koşu, bir maraton öğrencilik hayatı öyledir. Bir maratondur. Arada sırada nefes almak için durmak lazım. Nefesten sonra da daha hızlı koşmak lazım. Onun için bu tür tatiller çocuklarımın dinlenmesi ve sosyal gelişimi için önemli, ben öğrencilerimize, hem öğretmenlerimize, hem de eğitim camiasına başarılar diliyorum. İyi bir tatiller diliyorum. İnşallah ikinci döneme daha dinç, daha dinamik bir şekilde başlarız. Kazasız, belasız eğitim-öğretimi tamamladık sevinçliyiz. Herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kars'ta 614 okulda eğitim öğretime katılan 66 bin öğrenci ile 4 bin 600 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi.

(IÇ-AA-Y)



20.01.2017 11:50:14 TSI

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