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Forum Mersin'de Emoji Festivali başlıyor



MERSİN (İHA) - Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nde, sosyal medyada duygu ve düşünceleri ifade etmek için kullanılan emojiler, ziyaretçileriyle buluşuyor.

Forum Mersin'den yapılan açıklamada, 21-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Emoji Günleri'nde, misafirler 'Emoji Ol' alanında belirledikleri emoji ifadeleriyle kendi yüzlerinden emoji oluşturup tasarımlarını rozet olarak alabilecek.

Bunun dışında Forum Mersin misafirleri, Nail Art alanında tırnaklarını emoji desenleri ile süsleyebilecek. "Emoji Kafası" etkinliğinde birbirinden eğlenceli emojileri seçme şansı yakalayarak bu eğlenceli anı fotoğrafla ölümsüzleştirebilecekler. Katılımcılar ayrıca yaratıcılıklarını kullanarak kendi emojilerini oluşturabilecek, Forum Mersin'in çeşitli yerlerine yerleştirilen dev emoji dekorlarıyla eğlenceli dakikalar geçirecek.

Forum Mersin minik ziyaretçilerini de unutmadı. Minik katılımcılar için oluşturulacak atölyelerde çocuklar kendi emoji maskelerini tasarlayacak. Etkinlik alanında minik ziyaretçilerin hem eğlenirken hem de el becerilerini geliştirebilecekleri emoji aktiviteleri yer alacak.

(HSK-Y)



20.01.2017 11:50:21 TSI

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