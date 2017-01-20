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Genç sporcular ödüllerini Suriyeli öğrencilere hediye etti



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Okullararası spor müsabakalarında dereceye giren Küçükçekmeceli öğrenciler, kazandıkları madalyaları Suriyeli öğrencilere hediye etti.

Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen okullararası spor müsabakaları sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine çok sayıda öğrencinin yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan ve Hamza Gönenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Göksu Öz, Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Dernek Başkanı Seymen Gençtürk, Fanatik Gazetesi Haber Müdürü Zafer Büyükavcı, TGRT Spor Müdürü Hakan Dede, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürü Oktay Kurt katıldı.



Madalyalar Suriyeli mülteci çocuklara

Genç Kızlar Okullararası futbol müsabakalarında dereceye girerek kazandıkları madalyaları Suriyeli öğrencilere hediye eden ilk üç takım salondan büyük alkış aldı.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında, 8 branşta 3 bin 144 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen okullararası spor müsabakaları neticesinde dereceye giren bin 71 öğrenciye ödülleri takdim edildi. Genç sporcular, madalya ve plaketlerini sporun duayen isimlerinin elinden aldı.

(HB-MK-Y)



20.01.2017 11:58:00 TSI

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