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Adana'da Karafatma Caddesi asfaltlandı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Karafatma Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol İşleri Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Sümer ve Yeşilyurt mahallelerinden geçen Karafatma Caddesi'nin yaklaşık bir kilometrelik bölümünde 10 metre genişliğinde asfalt kaplama yaptı. Finisherlerle gerçekleştirilen çalışmalarda güzergah boyunca 2 bin 500 ton sıcak karışıklı bitümlü asfalt döküldü.

Sümer Mahallesi Muhtarı Ülkü Okay Özağır da çalışmalar devam ederken, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla bir araya gelip, memnuniyetini dile getirdi. Özağır, kuzey güney aksının önemli güzergahlardan Karafatma Caddesi'nin asfaltlanmasından dolayı Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.

(ELF-Y)



20.01.2017 12:03:36 TSI

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