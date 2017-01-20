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Ardahan'da 21 bin 109 öğrenci karne aldı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:02
Ardahan'da 21 bin 109 öğrenci karne aldı
Ardahan'da 21 bin 109 öğrenci karne aldı

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Türkiye genelinde olduğu gibi Ardahan'da da öğrenciler 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini aldı.
2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ardahan'da da öğrenciler karne sevinci yaşadı. Bin 282 öğretmenin görev yaptığı Ardahan'da 202 okulda 21 bin 109 öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı.
Merkez 23 Şubat İlk Okulu'ndaki karne dağıtım törenine katılan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fikret Çerkezoğlu, öğrencilere karnelerini teslim etti.
Çerkezoğlu, sorunsuz bir şekilde yarı dönemi kapattıklarını söyleyerek, ''Nitelikli bir eğitimin toplumumuzun her bir bireyine en üst seviyede ulaştırılması amacıyla milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler olarak da yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Okullarımızda gerçekleştirilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesi; öğrenci, öğretmen ve
Tatilde öğrenciye, tek alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi gerektiğinin altını çizen Çerkezoğlu, "Öğrencinin kendini tanıması geliştirilmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak faaliyetlere katılması teşvik edilmeli" dedi.
(OY-AA-Y)

20.01.2017 12:06:40 TSI
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