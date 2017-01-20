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Kent Konseyi toplantısında iş güvenliği ve meslek hastalıkları ele alındı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:08
Kent Konseyi toplantısında iş güvenliği ve meslek hastalıkları ele alındı
Kent Konseyi toplantısında iş güvenliği ve meslek hastalıkları ele alındı

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla yaptığı çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, bu ay ki toplantıda iş güvenliği ve meslek hastalıkları ele alındı.
Bozüyük Belediyesi Hizmet Binasındaki Kent Konseyi Ofisi'nde yapılan toplantıya, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Eczacıbaşı Gurubundan Vitra Fabrika Direktörü Tuna Tümer, Vitra Yatırımlar Direktörü Mehmet Mercan ve Personel ve Sosyal İşler Sorumlusu Hüseyin Varlık katıldı. İş Güvenliği ve meslek hastalıkları ile meslek hastalığı dolayısıyla mağdur olan işçilerin mağduriyetini gidermek amacıyla neler yapılabileceğinin görüşüldüğü toplantıda ilk olarak konuşan Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli "Kent Konseyimizin içinde belediyemizde var kamu kuruluşları da var. Ama kuruluş yasamız Bozüyük Kent Konseyinde olduğu gibi; diğer bütün kent konseylerimizde de aynı; 5393 sayılı belediye kanununun 76. Maddesi ile verilmiş bir görev. Serbest önergeleri, istekleri bilgiye sunuyoruz. Meclis kabul eder uygular, ya da etmeyebilir. Ama genelde bu zamana kadar yaptığımız işlerde Başkanımızın bu konuda çok iyi yaklaşımları var. Bütün projelerimize destek veriyor. Bizim de çok yakın geçmişimiz olduğu için proje sayısına baktığımızda bayağı proje üretmişiz. Bir şeyler yapmışız" diyerek Kent Konseyi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ardından Eczacıbaşı gurubu tarafından iş güvenliği ve sağlığı hakkında sunum yapılarak meslek hastalıkları, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında görüşmeler yapıldı. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunulan toplantının sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı "Kent Konseyi Başkanımız Osman Tekeli toplumsal sorunların iletilmesi, takibi ve çözümlenmesi konusunda büyük emek sarfediyor. Gayretlerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizde son günlerde gündeme sıkça gelen Silikozis hastalığı ve buna yakalanan işçilerimizin sesine kulak veren Kent Konseyimiz, Eczacıbaşı Grubu ve bizleri aynı masa etrafında topladı. Seramik Sektöründeki tüm fabrikaları ilgilendiren bir konu olan Silikozis hastalığı için Kent Konseyimiz çalışmalarını sürdürüyor. Konsey Başkanımız Osman Tekeli ve Yönetim Kurulu Üyelerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(FSİ-Y)

20.01.2017 12:12:57 TSI
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