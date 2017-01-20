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TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'dan Başkan Bakıcı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Bozüyük'te yapımına başlanan, Yeşilkent Mahallesi ile 4 Eylül Mahallesini birbirine bağlayacak olan üst geçit yapım çalışmaları ile yapılacak diğer 2 geçidin çalışmalarının ne aşamada olduğu konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Devlet Demiryolları Bölge Müdürümüz Nihat Aslan Bey'e ilçemiz alt ve üst geçit projelerine göstermiş olduğu yakın ilgiden ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(FSİ-Y)



20.01.2017 12:13:53 TSI

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