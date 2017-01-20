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Adıyaman 151 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 151 bin 500 öğrenci yarı yıl tatiline karne sevinci ile girdi.

2016-2017 eğitim öğretim yılının yarıyıl karne töreni Adıyaman İmam Hatip Ortaokulunda düzenlendi. Adıyaman Vali Yardımcısı Yusuf Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, milli eğitim müdürlüğü yöneticiler, okul müdürleri ve idareciler karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrenciler ile sohbet eden Adıyaman Vali Yardımcısı Yusuf Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, öğrencilerin karneleri verdi. Öğrencilerin yarı yıl tatilini nasıl geçireceğini soran protokol üyeleri, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Adıyaman'da 796 okulda, 9 bin 558 öğretmen tarafından verilen eğitim ile 151 bin 500 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Mete Kızılkaya, tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek, ikinci döneme daha iyi bir başlangıç yapmaları temennisinde bulundu.

(AHM)



20.01.2017 12:18:30 TSI

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