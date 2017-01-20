20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Demir eksikliği saçları döküyor !

20 Ocak 2017 Cuma, 12:16
Demir eksikliği saçları döküyor !
Demir eksikliği saçları döküyor !

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Aşırı saç dökülmesi, sağlıksız görünüm ve saçlarda seyrelme gibi sonuçları ile kadınları psikolojik olarak etkiliyor.
Bakımlı ve sağlıklı bir dış görünüş için sağlıklı saçların önemli olduğunu söyleyen Hairestetik Turkey Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, "Kadınların yüzde 25'inde saç dökülmeleri demir eksikliğine bağlı olarak görülüyor." dedi.
"Saç ekimi yaşın ilerlemesi, stres ve genetik yatkınlıklar sonucu dökülen saçların tedavisi olarak tanımlanmaktadır." diyen Sönmez, "Saçların dökülmesi sonucu oluşan öz güven eksikliği, sosyal çevrenin olumsuz yönde etkilemeleri ile birlikte saç ekimine karar verilir. Erkeklerde görülen en sık ve can sıkıcı sorundur. Öyle ki uğrunda servet harcanacak yada ciddi ağrılara katlanacak kadar kafaya takılabilmektedir. En sık görülen erkek tipi saç dökülmesi olup, erkeklerdeki dökülmelerin % 95'i kadınlarda ise % 50'lik bölümünü oluşturur. Bunun dışında diğer dökülmekte nedenleri arasında demir eksikliği, guatr, stres, beslenme bozukluğu, hamilelik, loğusalık, sebebi bilinmeyen ( DUPA ), ilaçların yan etkisi, saç çekiştirme tiki, saçkıran, radyoterapi sayılabilir. " diye konuştu.
"Saç ekimi operasyonu nasıl yapılır?"
Hairestetik Turkey Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, "Saç ekimi lokal anestezi altında 6 ila 8 saat süren bir operasyondur. İlk aşamada saç kökleri doktorlar tarafından toplanır, daha sonra toplanan kökleri yerleştirmek için kanal açılır ve son olarak köklerin tek tek ekim işlemi gerçekleştirilir. Saç ekimi lokal anestezi altında gerçekleştirilir, operasyon sırasında doktor tarafından verilen ilaçlar kullanılır ve hasta kesinlikle ağrı-acı duymaz. Ekim sırasında hastanın konforu üst düzeydedir. Operasyonun birinci bölümünde yatar durumda, ikinci bölümde ise ortopedik bir koltukta oturur durumdadır. Greft sayısı hastanın verici alanına göre 2500 ile 4500 greft arasında değişmektedir. Bu da ortalama 7500-12000 saç teli anlamına gelmektedir." şeklinde konuştu.
"PRP ile güçlü saçlar"
Hairestetik Turkey Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, "Geniş bir kullanım alanı bulunan PRP, son yıllarda saç sağlığı alanında da kullanılan popüler yöntemlerden biri. Saça uygulanan PRP (Platelet Rich Plasma), kişinin kendi kanındaki materyaller kullanılarak saçlı deri dokusunun ve içindeki saç köklerinin onarılmasıdır. Kısa süre içerisinde, kolay uygulanabilen ve etkili sonuçlar veren bu yöntem, saç kaybını durdurur, saç tellerini güçlendirerek daha bakımlı ve dolgun saçlara sahip olmanızı sağlar. PRP işleminde kişinin kendi kanı kullanıldığı için hiçbir alerji ve kanla bulaşan hastalık riski taşımaz. İyileşme süreci, içerik dolayısıyla çok kısadır. Uygulama bölgesinde doku gelişimi başlar, hasar görmüş zayıf saç folikülleri onarılır. PRP, hem kadınlar, hem de erkekler için sonucu çok memnun edici bir uygulamadır. Ayda bir seans toplam 4-5 seans ve altı ayda bir kez tekrarlanarak başarılı bir sonuç elde ediliyor." dedi.
(ERZ-AA-Y)

20.01.2017 12:20:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bilardonun şampiyonları ödüllendirildi
YEREL

BİLARDONUN ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Forum Erzurum, 2017 yılına iddialı başladı
YEREL

FORUM ERZURUM, 2017 YILINA İDDİALI BAŞLADI
Bir berede sen ör
YEREL

BİR BEREDE SEN ÖR
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Aşkale'de gündem toplantısı düzenlendi
YEREL

AŞKALE'DE GÜNDEM TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Mahalleli toplandı Başkan Bulutlar'a teşekkür etti
YEREL

MAHALLELİ TOPLANDI BAŞKAN BULUTLAR'A TEŞEKKÜR ETTİ
Evlilikte aşkı canlı tutmanın yolları
YEREL

EVLİLİKTE AŞKI CANLI TUTMANIN YOLLARI
4 yöntem ile gülüşünüzü test edin
YEREL

4 YÖNTEM İLE GÜLÜŞÜNÜZÜ TEST EDİN
Dr. Fevzi Özgönül'den ezber bozan açıklamalar
YEREL

DR. FEVZİ ÖZGÖNÜL'DEN EZBER BOZAN AÇIKLAMALAR
Dr. Mahmut Uçar, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri hakkında koordinatörleri bilgilendirdi
YEREL

DR. MAHMUT UÇAR, BEYAZ BAYRAK VE BESLENME DOSTU OKUL PROJELERİ HAKKINDA KOORDİNATÖRLERİ BİLGİLENDİRDİ
&quot;EYOF Sokağı&quot; ile öğrenciler spora kazandırılacak
YEREL

"EYOF SOKAĞI" İLE ÖĞRENCİLER SPORA KAZANDIRILACAK
Oksijen terapi ile yaşlanmayı durdurun !
YEREL

OKSİJEN TERAPİ İLE YAŞLANMAYI DURDURUN !
Ilıcalı: &quot;Kafamın yatmadığı bir şeye asla evet demem&quot;
YEREL

ILICALI: "KAFAMIN YATMADIĞI BİR ŞEYE ASLA EVET DEMEM"
Erzurum'da &quot;Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi&quot; kapsamında eğitim programı düzenlendi
YEREL

ERZURUM'DA "GELECEĞİMİZ İÇİN AİLECE EL ELE PROJESİ" KAPSAMINDA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ
Erzurum'da FETÖ/PDY'nin &quot;dolandırıcılık&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY'NİN "DOLANDIRICILIK" DAVASI
Erzurum'da 2017 yılı 1. Koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA 2017 YILI 1. KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
Ak Parti Yürütme Kurulu'ndan protokol gezisi
YEREL

AK PARTİ YÜRÜTME KURULU'NDAN PROTOKOL GEZİSİ
Büyükşehir yeni Oto Pazarı Ve Mahrukatçılar Sitesi'nin yapımına başladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR YENİ OTO PAZARI VE MAHRUKATÇILAR SİTESİ'NİN YAPIMINA BAŞLADI
Erzurum'da Buz karnavalı başlıyor
YEREL

ERZURUM'DA BUZ KARNAVALI BAŞLIYOR
MNG'den Erzurum'a bin 500 kişilik istihdam
YEREL

MNG'DEN ERZURUM'A BİN 500 KİŞİLİK İSTİHDAM
Uluslararası Snowboard Büyük Slalom Yarışları
YEREL

ULUSLARARASI SNOWBOARD BÜYÜK SLALOM YARIŞLARI
Milli Eğitim Müdürü Yıldız'dan yarı yıl tatili mesajı
YEREL

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIZ'DAN YARI YIL TATİLİ MESAJI
Paydaşlara &quot;Proje Yönetim Sistemi Eğitimi&quot; verildi
YEREL

PAYDAŞLARA "PROJE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ" VERİLDİ
Erzurum MNG Eylül ayında açılıyor
YEREL

ERZURUM MNG EYLÜL AYINDA AÇILIYOR