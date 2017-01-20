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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te karne sevinci

20 Ocak 2017 Cuma, 12:16
Bitlis'te karne sevinci
Bitlis'te karne sevinci

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis il genelinde 91 bin 257 öğrenci karne alarak tatile çıktı.
MNG ve Şükrü-i Bitlis ilk ve ortaokullarına giden Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, öğrencilere karnelerini dağıtarak 'iyi tatiller' dileklerinde bulundular.
Vali Çınar, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, ders veya günün çoğu zamanında kitap okuyarak değil de tatilin keyfini çıkarmaları nasihatinde bulundu.
Gazetecilere de açıklamalarda bulunan Vali Çınar, "İlimizde toplam 91 bin 257 öğrenci karne aldı. Hepsine iyi tatiller diliyoruz. Öğrencilerimiz çalıştılar karneyi ve tatili hak ettiler. Öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve eğlenmelerini tavsiye ederiz. Türkiye'de en çok kar alan bölge olan Bitlis'te bol bol kayak yapmalarını tavsiye ederiz. Bu anlamda bizimde projelerimizde var. Projemiz dahilinde her gün 100 öğrenciye kayak yaptıracağız. Hep konuşuyoruz. Çocuklarımızı gereksiz yere koşturuyoruz, yoruyoruz. Gerçekten çocukluklarını onlara rahat yaşatmıyoruz. Sınav ve ders baskısı altında çocuklarımız çok uzun yıllardır perişan oluyorlar. Bununla ilgili devletimizin tabii ki çalışmaları var, yenilikler ve sistem değişiklikleri var. Ama daha da fazlasına ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla çocukluklarını yaşamalı onların hakları var. Çocukların haklarına hepimiz saygı göstererek onları topluma ve cemiyete hazırlamamız lazım. Her şeyi bilmek insana çok da fayda vermiyor. Birçoğu gereksiz kalıyor. Dolayısıyla öğretimin yanında eğitime de çok daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
(VO-MSA-Y)

20.01.2017 12:20:26 TSI
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