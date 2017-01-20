YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bitlis'te karne sevinci

Bitlis'te karne sevinci



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis il genelinde 91 bin 257 öğrenci karne alarak tatile çıktı.

MNG ve Şükrü-i Bitlis ilk ve ortaokullarına giden Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, öğrencilere karnelerini dağıtarak 'iyi tatiller' dileklerinde bulundular.

Vali Çınar, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, ders veya günün çoğu zamanında kitap okuyarak değil de tatilin keyfini çıkarmaları nasihatinde bulundu.

Gazetecilere de açıklamalarda bulunan Vali Çınar, "İlimizde toplam 91 bin 257 öğrenci karne aldı. Hepsine iyi tatiller diliyoruz. Öğrencilerimiz çalıştılar karneyi ve tatili hak ettiler. Öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve eğlenmelerini tavsiye ederiz. Türkiye'de en çok kar alan bölge olan Bitlis'te bol bol kayak yapmalarını tavsiye ederiz. Bu anlamda bizimde projelerimizde var. Projemiz dahilinde her gün 100 öğrenciye kayak yaptıracağız. Hep konuşuyoruz. Çocuklarımızı gereksiz yere koşturuyoruz, yoruyoruz. Gerçekten çocukluklarını onlara rahat yaşatmıyoruz. Sınav ve ders baskısı altında çocuklarımız çok uzun yıllardır perişan oluyorlar. Bununla ilgili devletimizin tabii ki çalışmaları var, yenilikler ve sistem değişiklikleri var. Ama daha da fazlasına ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla çocukluklarını yaşamalı onların hakları var. Çocukların haklarına hepimiz saygı göstererek onları topluma ve cemiyete hazırlamamız lazım. Her şeyi bilmek insana çok da fayda vermiyor. Birçoğu gereksiz kalıyor. Dolayısıyla öğretimin yanında eğitime de çok daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

(VO-MSA-Y)



20.01.2017 12:20:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER