20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mahalleli toplandı Başkan Bulutlar'a teşekkür etti

20 Ocak 2017 Cuma, 12:17
Mahalleli toplandı Başkan Bulutlar'a teşekkür etti
Mahalleli toplandı Başkan Bulutlar'a teşekkür etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Maksut Efendi Mahallesi (süt evleri) eski mahalle muhtarı Burhanettin Atmaca, mahallenin ileri gelenlerinin oluşturduğu temsil heyeti ile birlikte Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret ederek hizmetlerinden dolayı mahalle sakinleri adına Başkan Bulutlar'a plaket takdim ettiler.
Mahalle sakinleri ile birlikte Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret eden Maksut Efendi Mahallesi eski muhtarı Burhanettin Atmaca, hizmetlerinden dolayı Başkan Bulutlar'a teşekkür ederek, "Mahallemizin en büyük sorunlarının söz verdiği gibi kendi çabalarıyla bir bir çözen Belediye Başkanımıza teşekkür etmek için mahalle adına oluşturduğumuz heyetle bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Palandöken Belediyemiz Maksut Efendi Mahallemizin yollarının ve kaldırımlarını yapılması, bilgi evini hizmete girmesi, yeni konuk ve taziye evini yapılması, kütüphane yapılması, yeni imam evini yapılması, cami çevre düzenlemesi ve cami tuvaletlerinin yenilenmesi gibi mahalleye yapılan birçok çalışmadan dolayı Başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca geçmiş yıllarda yapılan yani 30 yıl önce mahallede yapılan tapu düzenlemesindeki yanlışlıkların takip edeceğinin sözünü vermesi bizleri mutlu etmiştir" dedi.
Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ise, "İlçemize bağlı mahallelerimize belediyemizin ve hükümetimizin katkıları devam edecektir. Belediye olarak ilçemizi ve mahallelerimizi geliştirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içindeyiz. Amacımız gelecek nesillere yaşanabilir bir ilçe bırakabilmektir" dedi.
Ziyaret sonrası Maksut Efendi Mahallesi eski Muhtarı Burhanettin Atmaca, mahalle sakinleri adına Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a teşekkür plaketi takdim ederek hatıra fotoğrafı çekildiler.
(ERZ-Y)

20.01.2017 12:22:49 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bilardonun şampiyonları ödüllendirildi
YEREL

BİLARDONUN ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Forum Erzurum, 2017 yılına iddialı başladı
YEREL

FORUM ERZURUM, 2017 YILINA İDDİALI BAŞLADI
Bir berede sen ör
YEREL

BİR BEREDE SEN ÖR
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Aşkale'de gündem toplantısı düzenlendi
YEREL

AŞKALE'DE GÜNDEM TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Demir eksikliği saçları döküyor !
YEREL

DEMİR EKSİKLİĞİ SAÇLARI DÖKÜYOR !
Evlilikte aşkı canlı tutmanın yolları
YEREL

EVLİLİKTE AŞKI CANLI TUTMANIN YOLLARI
4 yöntem ile gülüşünüzü test edin
YEREL

4 YÖNTEM İLE GÜLÜŞÜNÜZÜ TEST EDİN
Dr. Fevzi Özgönül'den ezber bozan açıklamalar
YEREL

DR. FEVZİ ÖZGÖNÜL'DEN EZBER BOZAN AÇIKLAMALAR
Dr. Mahmut Uçar, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri hakkında koordinatörleri bilgilendirdi
YEREL

DR. MAHMUT UÇAR, BEYAZ BAYRAK VE BESLENME DOSTU OKUL PROJELERİ HAKKINDA KOORDİNATÖRLERİ BİLGİLENDİRDİ
&quot;EYOF Sokağı&quot; ile öğrenciler spora kazandırılacak
YEREL

"EYOF SOKAĞI" İLE ÖĞRENCİLER SPORA KAZANDIRILACAK
Oksijen terapi ile yaşlanmayı durdurun !
YEREL

OKSİJEN TERAPİ İLE YAŞLANMAYI DURDURUN !
Ilıcalı: &quot;Kafamın yatmadığı bir şeye asla evet demem&quot;
YEREL

ILICALI: "KAFAMIN YATMADIĞI BİR ŞEYE ASLA EVET DEMEM"
Erzurum'da &quot;Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi&quot; kapsamında eğitim programı düzenlendi
YEREL

ERZURUM'DA "GELECEĞİMİZ İÇİN AİLECE EL ELE PROJESİ" KAPSAMINDA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ
Erzurum'da FETÖ/PDY'nin &quot;dolandırıcılık&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY'NİN "DOLANDIRICILIK" DAVASI
Erzurum'da 2017 yılı 1. Koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA 2017 YILI 1. KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
Ak Parti Yürütme Kurulu'ndan protokol gezisi
YEREL

AK PARTİ YÜRÜTME KURULU'NDAN PROTOKOL GEZİSİ
Büyükşehir yeni Oto Pazarı Ve Mahrukatçılar Sitesi'nin yapımına başladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR YENİ OTO PAZARI VE MAHRUKATÇILAR SİTESİ'NİN YAPIMINA BAŞLADI
Erzurum'da Buz karnavalı başlıyor
YEREL

ERZURUM'DA BUZ KARNAVALI BAŞLIYOR
MNG'den Erzurum'a bin 500 kişilik istihdam
YEREL

MNG'DEN ERZURUM'A BİN 500 KİŞİLİK İSTİHDAM
Uluslararası Snowboard Büyük Slalom Yarışları
YEREL

ULUSLARARASI SNOWBOARD BÜYÜK SLALOM YARIŞLARI
Milli Eğitim Müdürü Yıldız'dan yarı yıl tatili mesajı
YEREL

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIZ'DAN YARI YIL TATİLİ MESAJI
Paydaşlara &quot;Proje Yönetim Sistemi Eğitimi&quot; verildi
YEREL

PAYDAŞLARA "PROJE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ" VERİLDİ
Erzurum MNG Eylül ayında açılıyor
YEREL

ERZURUM MNG EYLÜL AYINDA AÇILIYOR