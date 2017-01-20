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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Çardak'ta 350 öğrenciye karne hediyesi kışlık elbise verildi

20 Ocak 2017 Cuma, 12:23
Çardak'ta 350 öğrenciye karne hediyesi kışlık elbise verildi
Çardak'ta 350 öğrenciye karne hediyesi kışlık elbise verildi

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Belediyesi tarafından 350 öğrenciye 3 ilköğretim okulu öğrencisine karne hediyesi olarak mont, kışlık giysi ve bot verildi.
Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde eğitim-öğretime devam eden Çardak İlköğretim Okulu bünyesinde yer alan 350 öğrenciye karne hediyesi olarak kışlık kazak, eşofman, mont ve ayakkabı verildi. İlköğretim okulunu ziyaret ederek öğrencilere hediyelerini dağıtan Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş," Çocuklarımız kış günlerinde üşümesinler ve onlara da güzel bir karne hediyesi olsun diye böyle bir organizasyon düşünüldü. Öğrencilerimiz mutlu olunca bizler de mutlu olduk" dedi.
(GD)

20.01.2017 12:27:38 TSI
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