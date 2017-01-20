20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzon'da yaklaşık 140 bin öğrenci karnelerini alarak ilk yarı tatiline girdi

20 Ocak 2017 Cuma, 12:23
Trabzon'da yaklaşık 140 bin öğrenci karnelerini alarak ilk yarı tatiline girdi
Trabzon'da yaklaşık 140 bin öğrenci karnelerini alarak ilk yarı tatiline girdi

(Fotoğraflı)

Bekir Koca
TRABZON (İHA) - Trabzon'da 2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi yarıyıl tatili başladı. Yaklaşık 140 bin öğrenci karnelerini alırken, Dumlupınar İlkokulu'nda Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un katılımıyla karne töreni düzenlendi.
Düzenlenen törene Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da katıldı.
Trabzon Valisi ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıtırken vali Yavuz, öğrencilerle şakalaşıp sohbet etti. Vali Yavuz, zaman zaman öğrencilere nasihatlerde bulunurken, öğrencilerin seslendirdiği "Bayrak" şiiri ile duygusal anlar yaşadı. Vali Yücel öğrencileri güzel şiirlerinden dolayı kutlarken, kendilerine başarılar diledi.
Öte yandan Trabzon'da ilk ve orta öğretim kurumlarında 139 bin 320 öğrenci ile birlikte 11 bin 800 öğretmen de yarı yıl tatiline girdi.
(BK-ÖS-Y)

20.01.2017 12:27:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'lu Genel Müdür HSYK'ya atandı
YEREL

TRABZON'LU GENEL MÜDÜR HSYK'YA ATANDI
Meydan Parkı'nda ikinci etap turizm sezonu öncesinde tamamlanacak
YEREL

MEYDAN PARKI'NDA İKİNCİ ETAP TURİZM SEZONU ÖNCESİNDE TAMAMLANACAK
Başkan Sağıroğlu'ndan girişimcilere sertifika
YEREL

BAŞKAN SAĞIROĞLU'NDAN GİRİŞİMCİLERE SERTİFİKA
AK Parti Trabzon Seçim İşleri Başkanlar Toplantısı yapıldı.
YEREL

AK PARTİ TRABZON SEÇİM İŞLERİ BAŞKANLAR TOPLANTISI YAPILDI.
Of'ta Okul kış sporlarında şampiyonlar ödüllendirildi
YEREL

OF'TA OKUL KIŞ SPORLARINDA ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Gümrükçüoğlu: &quot;Referandumda Trabzon bir rekor kıracaktır&quot;
YEREL

GÜMRÜKÇÜOĞLU: "REFERANDUMDA TRABZON BİR REKOR KIRACAKTIR"
Trabzon'da telefonla dolandırıcılık iddiası
YEREL

TRABZON'DA TELEFONLA DOLANDIRICILIK İDDİASI
Trabzon'da FETÖ soruşturması
YEREL

TRABZON'DA FETÖ SORUŞTURMASI
Çukurçayır'a doğal gaz ulaştırmak için çelik boru döşeme çalışmalarına başlandı
YEREL

ÇUKURÇAYIR'A DOĞAL GAZ ULAŞTIRMAK İÇİN ÇELİK BORU DÖŞEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Trabzon'da kültür sanat
YEREL

TRABZON'DA KÜLTÜR SANAT