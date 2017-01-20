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Trabzon'da yaklaşık 140 bin öğrenci karnelerini alarak ilk yarı tatiline girdi



(Fotoğraflı)



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Trabzon'da 2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi yarıyıl tatili başladı. Yaklaşık 140 bin öğrenci karnelerini alırken, Dumlupınar İlkokulu'nda Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un katılımıyla karne töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da katıldı.

Trabzon Valisi ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıtırken vali Yavuz, öğrencilerle şakalaşıp sohbet etti. Vali Yavuz, zaman zaman öğrencilere nasihatlerde bulunurken, öğrencilerin seslendirdiği "Bayrak" şiiri ile duygusal anlar yaşadı. Vali Yücel öğrencileri güzel şiirlerinden dolayı kutlarken, kendilerine başarılar diledi.

Öte yandan Trabzon'da ilk ve orta öğretim kurumlarında 139 bin 320 öğrenci ile birlikte 11 bin 800 öğretmen de yarı yıl tatiline girdi.

(BK-ÖS-Y)



20.01.2017 12:27:53 TSI

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