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Yalova'da 40 bin öğrenci tatile çıktı



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova'da 40 bin 599 öğrenci ve 2 bin 748 öğretmen yarı yıl tatiline girdi.

19 Eylül 2016'da başlayan eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı bugün karnelerin dağıtılması ile birlikte sona erdi. Yalova'da 246 okulda 40 bin 599 öğrenci ve 2 bin 748 öğretmen 6 Şubat'a kadar tatil yapacak. Sömestr tatilinin bitmesiyle ikinci kanaat dönemi başlayacak. 6 Şubat'ta öğrenciler okullara gitmeye başlayacak. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli sınavlar da ikinci dönemde yapılacak. 8. sınıf öğrencileri 26 ve 27 Nisan'da TEOG sınavına girerek hangi liseye gideceklerine karar verecek. Bunun yanı sıra üniversite hayali kuran lise son sınıf öğrencilerini de Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile Lisans Yerleştirme Sınavları bekliyor. YGS sınavı 12 Mart 2017 Pazar günü, LYS sınavları ise 10-11 Haziran ile 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

(SÇ-MŞ)



20.01.2017 12:28:08 TSI

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