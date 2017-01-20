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Uğrak Kadınlar Plajı yaza açılacak



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya ve Gazipaşa'nın buluşma noktası Uğrak mevkiinde Ekim ayında temelini attığı "Kadınlar Plajı" yaz sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ilkini 2014 yılında Konyaaltı Sarısu'da açtığı Kadınlar Plajı, gelen yoğun talep üzerine Alanya ve Gazipaşa'nın buluşma noktası olan Uğrak mevkiinde de açılıyor. Yaz sezonunda kapılarını kadın ziyaretçilere açacak olan plajda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



700 bin liraya mal olacak

Alanya'nın merkezine 35 kilometre, Gazipaşa'ya ise 15 kilometre mesafede bulunan Kadınlar Plajı'nda çevre istinat duvarları tamamlandı. Antalya'nın en özel plajlarından biri olacak olan Kadınlar Plajı'nın çevre düzenlemesine de önümüzdeki günlerde başlanacak. Kadınlar Plajı, 700 bin liraya mal olacak.



Turistleri de ağırlayacak

Kadınlar Plajı, Sadece Alanya ve Gazipaşa'ya değil, Gündoğmuş'a Akseki'ye ve İbradı'ya da hizmet edecek. Plaja, Antalya Sarısu'da olduğu gibi yabancı turistlerin de rağbet göstermesi bekleniyor. Kadınlar, kendilerine özel bu plajda rahatça denize girebilecek, özgürce hareket edebilecek. Büyükşehir Belediyesi, kadınların plaja rahat biçimde ulaşabilmesi Alanya ve de Gazipaşa merkezinden yarımşar saat arayla ücretsiz otobüsleri koyacak.

(SÇ-SÇ-Y)



20.01.2017 12:31:33 TSI

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