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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin GİAD öğrencileri sinemaya götürdü

20 Ocak 2017 Cuma, 12:31
Mersin GİAD öğrencileri sinemaya götürdü
Mersin GİAD öğrencileri sinemaya götürdü

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD), 'Okul Hamiliği' projesi kapsamında hamisi olduğu Mehmet Dağlı Ortaokulu'ndaki başarılı öğrencileri yemek ve sinema ile ödüllendirdi.
Mersin Valiliği'nin başlattığı 'Okul Hamiliği' projesi kapsamında, Mehmet Dağlı Ortaokulu'nda çalışmalara başlayan Mersin GİAD, düzenli olarak okulu ziyaret edip eksiklerini tespit ediyor. Mehmet Dağlı Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Ceylan ile bir araya gelen Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol ve yönetim kurulu üyeleri, öğrencilerin daha sağlıklı şartlarda eğitim görebilmeleri için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını ifade ettiler.
Okuldaki incelemelerin ardından öğretmenlerle bir araya gelen GİAD üyeleri, zümre başkanlarının fikirlerini alarak kütüphane, laboratuar, matematik materyaller gibi çalışma ortamlarının öğrencilere kazandırılması konusunda not aldı.
Mersin GİAD üyeleri, yapılan tespitlerin ardından okulda başarılı olan sınıfları önce yemek ve sonrada sinema ile ödüllendirerek, diğer öğrencileri de başarılı olmaları için teşvik etti.
Mehmet Dağlı Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Ceylan, okula gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol'a teşekkür plaketi verdi.
(HSK-Y)

20.01.2017 12:35:21 TSI
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