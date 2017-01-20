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"İnsanlığın Sınavı Halep'in Çocukları" Projesi

- Samsun Valisi İbrahim Şahin:

- "Samsun'dan bugüne kadar yardım için çıkan tır sayısı 150'yi buldu"



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Samsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Samsun Şubesi'nin ortaklaşa yürüteceği "İnsanlığın Sınavı Halep'in Çocukları" projesinin tanıtımı ve protokol imza töreni düzenlendi.

Atatürk Ortaokulunda düzenlenen imza törenine Samsun Valisi İbrahim Şahin, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Protokol imza töreni öncesi konuşan Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, "Samsun'da Valimizin başkanlığında projemizi bir protokol halinde oluşturuyoruz. Bunun sonucunda beklentimiz yüksek miktarda bir yardım oluşturabilmek ve etkinlikler yapabilmektir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, projenin hem Samsun'a hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.



"Öldürmeyen yara insanı güçlendirir"

Halep'in Türkiye'den beklentisinin çok olduğunu belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Maalesef çevremizle ilgili çok duyarlı olamıyoruz. Halep'e buradan giden pek fazla yoktur. Ben 3 kere gittim. Halep'i gördüğümde bir taraftan şaşırmış, bir taraftan da 'bize niye Halep ile ilgili bir şeyler öğretmediler' diye de hayıflanmıştım. Çünkü Halep'te Türk televizyonları izleniyor. Bizim milletimizden çok ciddi beklentileri var. Bu milletin omuzlarına çok ciddi yükler yüklendi, inşallah bu yükü hep beraber götüreceğiz. Son dönemlerde inanılmaz bir şekilde Türkiye üzerinden oyunlar oynanıyor. 15 Temmuzlar, canlı bombalar gibi. Beceremeyince şimdi de ekonomik saldırı başlattılar. Bunun da üstesinden geleceğiz. Öldürmeyen yara insanı güçlendirir. Bu milleti de güçlendirecektir. Bir taraftan da çocuklarımızın, öğrencilerimizin dolayısıyla toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Samsun'dan çıkan tır sayısı 150'yi buldu"

Samsun'dan yaklaşık 150 tırın yardım için yola çıktığını ifade eden Vali Şahin, "Bunu çocuklarımızın basit bir yardım kampanyası olarak görmemek gerekiyor. Çocuklarımıza evrensel bir bakış açısı getirmenin yolu, biraz etrafımızdaki sorunlarla da çocuklarımızı ilgili kılmaktır. Dolayısıyla Halep'e bir yavrumuz yardım ettiğinde 'Halep kimdir, nedir?' diye sorma ihtiyacı duyacak. Halep önceden bahçeler şehri olarak bilinirdi. Samsun'dan bugüne kadar yardım için çıkan tır sayısı 150'yi buldu. Çünkü Diyanet İşlerimiz yaptı, Kızılay yaptı, Kredi Yurtlar Kurumu yaptı, belediyeler, özel şirketler yaptı. Bunlar gurur verici bir şey" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coşkun Esen ve Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel arasında "İnsanlığın Sınavı Halep'in Çocukları" başlıklı projenin imzaları atıldı. İmzaların ardından TEOG sınavında başarı elde eden Atatürk Ortaokulu öğrencilerine plaketler verildi.

(GKH-SLH-Y)



20.01.2017 12:35:39 TSI

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