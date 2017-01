YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kış ortasında karpuz satıyor

Kış ortasında karpuz satıyor



Adem Çakır

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde çiftçilik yapan bir kişi, kış ortasında yetiştirdiği karpuzları satarak geçimini sağlıyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde çiftçilik yapan Yaşar Akkuş, yaz mevsiminin sonunda seralarında yetiştirdiği kışlık karpuzlarını depolayarak kış ortasında Selendi pazarında satıyor. 1973 yılında babasıyla birlikte başlayıp bu güne kadar her yıl çocukları ve eşi ile birlikte karpuz üretimi yapan Akkuş, Selendi pazarında aracı ile kış ayında bile karpuz satıyor. Yılın her günü evinde karpuz bulunduğunu söyleyen Akkuş, "Her Perşembe pazara gelmeye çalışıyorum. Karpuz satmaya devam ediyorum. Bugünlere geldiysek karpuz sayesinde. 4 çocuğumu okuttum. Evimi yaptım, arabamı aldım. Allah'a çok şükür evimin ekonomisine karpuz ile sağlıyorum. Yaz fiyatı olan kilosunu 1 liradan satıyorum" dedi. Bu yıl verimin geçen yıllara göre daha düşük olduğunu söyleyen Akkuş, "25 dekar alandan 15 ton civarında karpuz üretimi gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıl bu yıldan daha verim alırız" diye konuştu.

20.01.2017 12:36:53 TSI

