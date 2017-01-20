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İzmit'te keçe kursuna 80 kişi katılıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında eğitimler büyük bir hızla devam ediyor.

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın Belsa'daki merkezinde açılan keçe nakışı kursuna 80 kişi devam ediyor. Oya Hoşgel'in öğretmenliğini yaptığı kursta keçe nakışının incelikleri öğretiliyor. Kursiyerlerin performansından çok memnun olduğunu söyleyen kurs öğretmeni Oya Hoşgel, "8 aylık kurs süresinde kursiyerlerimize tonlamalı keçe, kontürlü keçe, boyutlu keçe, boncuklu keçe, suzini ile keçe ve hazır figürlü keçe tekniklerini öğretiyoruz. Bu tekniklerle ev tekstilinden aksesuara, tablodan giysiye pek çok ürün üzerinde çalışılıyor. Klasik anlamda külah, kepenek, döşeme, çadır yapımında kullanılan keçe, günümüzde oldukça geniş alanda kullanılır hale geldi. Elbise, atkı, eldiven, kolye, küpe, çanta, kemer, araba süsleri, çocuk odaları artık keçeden yapılmaya başlandı" dedi.

(İG-GY-Y)



20.01.2017 12:38:59 TSI

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