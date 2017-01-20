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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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AK Parti Kepez'de çalışmalarını sürdürüyor

20 Ocak 2017 Cuma, 12:37
AK Parti Kepez'de çalışmalarını sürdürüyor
AK Parti Kepez'de çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Kepez Belde Başkanlığı, ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Belde Başkanı Alper Altınok, Kepez Belde sakinlerinin talep ve sorunlarını dinliyor.
AK Parti Kepez Belde Teşkilatı olarak ziyaretler de çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Altınok , "AK parti olarak her fırsatta Belde sakinlerimiz ile bir arada olmaya gayret ediyoruz. AK Parti iktidarındaki artan başarı ivmesinin altında yapılan hizmetlerle birlikte sahada yapılan çalışmalar da önem taşıyor. AK Parti yıllardır halkın teveccühü sayesinde iktidar kaldı. Halkımızın bu teveccühü bizlere enerji veriyor. Bizlerde AK partinin temsilcileri olarak halkımızın bu teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz.Türkiye AK parti iktidarı ile geleceği planlayan, çevresindeki ülkelerin gündemlerini belirleyen bir ülke konumuna geldi" dedi. Altınok, Hamidiye mahallesi muhtarı Ayşe Dereli'yle Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı ziyareti öncesinde sohbet ederek saha çalışmasını sonlandırdı.
(GD)

20.01.2017 12:41:29 TSI
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