YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Forum Erzurum, 2017 yılına iddialı başladı

Forum Erzurum, 2017 yılına iddialı başladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - ziyaretçi sayısını her geçen gün artıran şehrin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, düzenlediği avantajlı ve kazandıran kampanyaların yanı sıra her yaş grubuna hitap eden keyifli etkinlikler ve organizasyonlar ile Erzurumlular için vazgeçilmeyen bir adres olmaya devam ediyor.

Düzenliği basın toplantısı ile yeni pazarlama stratejisini duyuran Forum Erzurum Müdürü Caner Sabaner, alışveriş merkezinin Erzurum için yarattığı değeri ve sunduğu alışveriş deneyiminin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Forum Erzurum Müdürü Caner Sabaner, Erzurumlular için rahat, konforlu ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Yarattıkları istihdamla şehir ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunduklarını ifade eden Sabaner, "Forum Erzurum olarak, Avrupa ve Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım, yönetim ve geliştirme şirketi Multi Corporation'ın bir parçasıyız. Multi'nin sahip olduğu uluslararası tecrübeyi her anlamda Erzurum'a taşıyoruz. Forum Erzurum olarak olarak şehirde istihdam yaratarak şehir ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Her yaş grubuna yönelik düzenlediğimiz avantajlı ve kazandıran kampanyaların yanı sıra eğlenceli etkinliklerle de Erzurumluların buluşma noktası konumundayız. Forum Erzurum olarak her ay yaklaşık 2 Erzurum nüfusunu ağırlıyoruz" dedi.

"Forum Erzurum, Erzurum ve Erzurumlular için var"

2017 yılında hayata geçirdikleri yeni pazarlama stratejisi hakkında da konuşan Sabaner, "'Haydi Forum Erzurum'a Gel' sloganıyla hayata geçirdiğimi bu tüketici odaklı kampanya sayesinde Erzurumluların hayatlarının bir parçası olduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Bu kampanyamızı en önemli amacı, Forum Erzurum olarak hissettirdiğimiz aidiyet duygusuyla beraber avantajlı güvenli ve konforlu alışveriş deneyimi algısını da güçlendirmek. Sağladığımız bu alışveriş ortamını ziyaretçilerimizin taleplerini de göz önüne alarak pazarlama stratejisi dahilinde geliştirmeyi hedefliyoruz. Forum Erzurum, Erzurum ve Erzurumlular için var" şeklinde konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



20.01.2017 12:42:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER