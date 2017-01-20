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Okutur; "Bankalar, krizdeki turizme destek vermiyor"

20 Ocak 2017 Cuma, 12:41
Okutur; "Bankalar, krizdeki turizme destek vermiyor"
Okutur; "Bankalar, krizdeki turizme destek vermiyor"

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, bankaların faiz ve kredi uygulamalarını eleştirdi.
DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, bankaların kredi uygulamalarını eleştirerek, bu uygulamaların turizmin geleceğini tehlikeye soktuğuna ve ekonomik krizi derinleştirdiğine vurgu yaptı.
Turizm sektörünün, 2015 yılında yaşadığı durgunluğun ardından 2016 yılında 15 Temmuz ihanetinden sonra ciddi bir sarsıntı geçirdiğinin altını çizen Okutur; "Her zaman söylediğimiz gibi Turizmde, Türkiye 50 milyar dolar getirisi ve üç milyon yan kollarıyla vasıfsız istihdam sağlamasıyla ekonomiye ve dolayısıyla bankalarımıza destek vermiştir. Turizm yatırımcı ve işletmecileri son iki yılda kazanmadan alınan kredilerle ayakta durmaya çalışmıştır." diye konuştu.
- "Bankalar turizmciye sırtını döndü"
Talep edilen kredilerin, turizmcinin tesisini turizm sezonuna hazırlamak ve kışın istihdam etmek istediği personelinin maaşını ödemek için büyük öneme haiz olduğunu aktaran DOKTOB Başkanı Okutur; "İstenen kredi miktarları çok büyük değildir. 2016 krizinden sonra kamu bankaları dahi, kredi kullandırma sistem ve şartlarını değiştirerek ödemelerinde, yıllarca banka ilişkilerinde kusuru olmayan işletmeci ve yatırımcıya maalesef sırtını dönmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca uyarılarına rağmen, başta Kamu Bankaları olmak üzere diğer bankalarla birlikte tefeci konumunda faiz ve kredi uygulamalarına başlamışlardır. Örneğin; ilave krediler için verilen teminatlar dörtte bir fiyatına ekspertiz edilerek, verilecek yeni kredi miktarı düşürülmüş, kredilerin kullanılması önlenmiştir." dedi.
- "Ekonomik krizi derinleştiriyor"
Bu uygulamaların turizmin geleceğini tehlikeye sokarak, ekonomik krizi derinleştirdiğini belirten Okutur şunları kaydetti; "Yıllardır bankalara ve ekonomiye büyük destek veren Turizm Sanayi sektörünü kamu ve özel bankalar kredi desteği verme konusunda hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu uygulamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve bakanlarımıza anlatılmıştır. Dileğimiz, Bankalarımızın aşırı kar etme amaçlarından fedakarlık ederek, tefeci zihniyeti uygulamalarından vazgeçip, biran önce turizme ve ekonomiye destek vermeleridir. Çünkü, Türkiye'mizin ekonomik geleceği Turizm sanayi sektöründedir."
(CC-MB-Y)

20.01.2017 12:46:42 TSI
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