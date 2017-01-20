YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihli'de 27 bin öğrenci yarıyıl tatiline çıktı

Salihli'de 27 bin öğrenci yarıyıl tatiline çıktı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli'de okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim okullarında olmak üzere toplam 124 okulda eğitim ve öğretim gören 27 bin 139 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Karne günü nedeniyle Cumhuriyet İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Güven Akça, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Toplum Sağlığı Müdürü Ufuk Berberoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, Okul Müdürü Durmuş Küçük ile öğrenciler katıldı. Törende öğrencilere karnelerini veren İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, öğrencileri tebrik edip başarılar diledi. Kaymakam Çelenkoğlu, öğrencilere, hem dinlenip, hem de kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Bu arada, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim okullarında olmak üzere toplam 124 okulda eğitim ve öğretim gören 27 bin 139 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiği belirtildi.

(BA-ÖA)



20.01.2017 12:47:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER