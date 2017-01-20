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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Güneş, Zonguldak Gençlik Kollarını ziyaret etti

20 Ocak 2017 Cuma, 12:45
Güneş, Zonguldak Gençlik Kollarını ziyaret etti
Güneş, Zonguldak Gençlik Kollarını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı 3. Bölge Koordinatörü Mustafa Güneş Zonguldak İl Gençlik Kollarına ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili bilgiler veren Başkan Güneş, Zonguldak'ta aktif olarak çalışan bir gençlik yapılanmasının olduğunu söyledi. Referandum sürecinde gençlik teşkilatının Zonguldak'taki gücüne değinen Güneş, katılımlar dolayısıyla teşkilat üyelerine teşekkür etti.
Ziyarette AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kollarının faaliyetleri ve yapılan çalışmalar görüşüldü. Yoğun katılımla geçen toplantıda Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk, faaliyetleri ve sosyal etkinlikleri dile getirdi. Zonguldak gençliğinin referanduma hazır olduğunu söyleyen Başkan Onuk, katılımdan dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti. Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.
(OA-OA-Y)

20.01.2017 12:48:53 TSI
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