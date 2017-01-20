YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Güneş, Zonguldak Gençlik Kollarını ziyaret etti

Güneş, Zonguldak Gençlik Kollarını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı 3. Bölge Koordinatörü Mustafa Güneş Zonguldak İl Gençlik Kollarına ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili bilgiler veren Başkan Güneş, Zonguldak'ta aktif olarak çalışan bir gençlik yapılanmasının olduğunu söyledi. Referandum sürecinde gençlik teşkilatının Zonguldak'taki gücüne değinen Güneş, katılımlar dolayısıyla teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kollarının faaliyetleri ve yapılan çalışmalar görüşüldü. Yoğun katılımla geçen toplantıda Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk, faaliyetleri ve sosyal etkinlikleri dile getirdi. Zonguldak gençliğinin referanduma hazır olduğunu söyleyen Başkan Onuk, katılımdan dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti. Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

(OA-OA-Y)



20.01.2017 12:48:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER