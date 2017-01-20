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Tatvan'da karne sevinci



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 bin öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Tatvan 75. Yıl Vakıfbank İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, hem öğrencilere çikolata ve karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Sınıfları dolaşarak okuldaki minik öğrencilerle hem sohbet eden hem de karnelerini dağıtan Kaymakam Özkan, nasihatlerde bulunarak, tatili iyi değerlendirmelerini istedi. Öğrencilerden yarıyıl tatilini bol bol dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini isteyen Kaymakam Özkan, karne konusunda öğrenci velilerine de uyarılarda bulundu.

Kaymakam Özkan, karne dağıtımının ardından ise okulun idareci ve öğretmenleri ile toplantı yaptı.

Karnelerini alan öğrenciler ise, sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

(HO-MSA-Y)



20.01.2017 12:50:22 TSI

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