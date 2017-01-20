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Manisa'da karne heyecanı

- Manisa'da 249 bin 454 öğrenci karnesini alarak tatile çıktı



(Fotoğraflı)



Aykut Yeniçağ - Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının ilk yarıyılı karne töreniyle sona ererken, Manisa'da 249 bin 454 öğrenci karne aldı.

Manisa'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 249 bin 454 öğrenci ve 18 bin 358 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. 6 Şubat 2017'de başlayacak olan 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 9 Haziran'da tamamlanacak. İlk dönemin sona ermesi nedeniyle Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Murat Germen Ortaokulunda tören düzenlendi. Okulun 15 Temmuz Demokrasi Salonunda gerçekleştirilen temsili karne dağıtım törenine Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunusemre belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, okul müdürleri, okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler karne heyecanını konu alan şiirler okudu.

Çocukların ülkemizin geleceği olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, "Onlar geleceğimizin mimarı ve teminatıdır. Değişen dünyaya uyum sağlamak, gençlerimizin en üst seviyede yetiştirilmeleri için uygun eğitim ortamları hazırlamak durumundayız. Bu nedenle geleceğe hazırlanacağımız çocuklarımızı içlerinde var olan güç ve yeteneklerini ortaya çıkaran bir eğitim anlayışıyla yetiştirmeliyiz. Her fırsatta çocuklarımızın okullarında mutlu olmalarını, okullarına istekle ve koşarak gelmelerini sağlayacak ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü mutlu okulun, mutlu öğrenciler ve mutlu öğretmenlerden ibaret olduğuna inanıyoruz. Çocuğumuzun karnesini değerlendirirken, kişiliğini incitmeden, duygularınızı aktarınız. Karnelerindeki durumların onlara olan duygularınızı etkilemesine izin vermeyin." dedi.



"Eğitimde boşluk bırakmamalıyız"

Dernekbaş'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise eğitim sisteminde boşluk bırakmamak gerektiğinin önemine değindi. Çorumluoğlu şunları söyledi: "Şehzadeler ilçesi olarak biz kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Neden? 15 Temmuz Kalkışması bize gösterdi ki, bir kez daha ne yazık ki acı bir şekilde gösterdi ki biz iyi bir nesil yetiştirmenin ehemmiyetini daha iyi anlamamız gerekiyor. Eğer bir boşluk bırakırsak bu boşluğu ne yazık ki bugün FETÖ, yarın başka bir dış devlet yada başka bir cemaat olsun yada başka bir birim olsun hemen bizim boşluğumuzu dolduruyor. Onun için milli eğitimde bize düşen ana görev boşluk bırakmamamız. Çocuklara sahip çıkmamız. Çocuğa sadece okulumuzda sahip çıkmamız değildir önemli olan. Çocuğun ailesi nasıl bir aile? Fakru zaruret içerisinde bir aile mi? Ailesinin durumuna, mahallesindeki durumuna kadar bir çocuğun ayağında ayakkabısı yoksa sırtında paltosu yoksa ve biz buna devlet olarak sahip çıkamıyorsak bu ayıp da bizimdir. Ben sevinerek görüyorum ki 30 yıldır bu devlette çalışan bir İsmail Çorumluoğlu olarak şuanda bizim devletimizin gücü bu ailenin çatısını da onaracak güçtedir, ayakkabısını da alacak güçtedir, okulunda da kitabını, defterini verecek güçtedir. Eğer verilemiyorsa bu bizim ayıbımızdır. Bunu hiç kimse başka birinin üzerine atmaya çalışmasın."

Yapılan konuşmaların ardından okulda derece alan öğrencilere hediyeleri ve karneleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Temsili karne töreninin ardından protokol üyeleri okulun 8/A sınıfını ziyaret ederek öğrencilere karnelerini takdim etti. Karnelerini alan öğrenciler karnelerini karşılaştırırken iyi bir dinlenmenin ardından eğitim öğretimin ikinci dönemine hazır bir vaziyette okula döneceklerini ifade etti.

(SC-



20.01.2017 12:51:52 TSI

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