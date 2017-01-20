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Ulubey Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında SDS imzalandı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:49
Ulubey Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında SDS imzalandı
Ulubey Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında SDS imzalandı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu'nun Ulubey Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında belediyede çalışan memurların ekonomik hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik sosyal denge sözleşmesi (SDS) imzalandı.
Düzenlenen imza programına Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Belediye Başkan Yardımcısı Zekai Yılmaz, Bem-Bir-Sen Ordu Şube Başkanı Rahmi Çakar ve çalışanlar katıldı. Ulubey Belediyesinin çalışanlarının haklarını en güzel şekilde olması için çaba verdiğini belirten Belediye Başkanı İsa Türkcan, "Belediyemiz ilimizde gördüğümüz her ne varsa çalışması ile muhakkak vardır. Belediyemiz bünyesinde bulunan memurumuz, işçimiz ve taşeron işçilerimiz kentimizin güzelleşmesi adına en önemli görevi ifa etmektedirler. Hal böyle iken bizde çalışanlarımızın haklarını en iyi şekilde almasını isteriz. Göreve gelmemizin akabinde memurlarımızın sosyal denge sözleşmesinin imzalanması gerektiğini öğrendik. Bu konuyu başka aylara bırakmadan hemen yapmak için sendika temsilcimiz ve belediyedeki ilgili birimlerimiz ile konuştuk. Netice itibari ile bugün memurumuz ile sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün memurlarımıza hayırlı olsun" dedi.
(MAK-SLH-Y)

20.01.2017 12:49:11 TSI
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