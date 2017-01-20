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Gaziantep Kolej Vakfı'nda karne heyecanı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:53
Gaziantep Kolej Vakfı'nda karne heyecanı
Gaziantep Kolej Vakfı'nda karne heyecanı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen karne töreniyle sona erdi.
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci karne alırken GKV Özel Okullarının okul öncesi eğitim, ilköğretim, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Kolejinde okuyan yaklaşık iki bin öğrencisi de karne coşkusu yaşadı. 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı sona ererken öğrencileri karne heyecanı sardı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen karne töreninde öğrenciler kadar velileri de heyecanlıydı. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başlarken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının çeşitli kademelerinde okuyan yaklaşık iki bin öğrenci de karnesini alarak öğretmenleriyle vedalaştı. Karne töreninde duygulu anlar yaşanırken ilk kez karne alan anaokulu öğrencilerinin sevinçleri ve bir birleriyle vedalaşması veliler kadar öğretmenleri de duygulandırdı. 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminin gerek akademik açıdan gerekse sportif, sosyal kültürel ve sanatsal açıdan başarılı bir dönem olarak geçtiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, "2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi okullarımız için başarılarla dolu bir yarıyıl olarak tamamlanmıştır. Akademik başarılarımız yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal başarılarımızla da öğrencilerimiz bizleri mutlu etmiştir. Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak olup ikinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecektir. Öğrencilerimizin tatili iyi değerlendirmesi ve dinlenmesini istiyoruz. İkinci yarıyıl yoğun bir sınav maratonu şeklinde geçecektir. GKV Özel Okullarında görev yapan öğretmen ve idarecilerimiz tatil süresince değişik hizmet içi eğitim programlarıyla ikinci yarıyıla hazırlanacaklardır. Öğrencilerimize ve bu gün karne alan bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum" dedi.
GKV Anaokulunda ilk karne heyecanı
İlköğretim, ve liseleri yanında okul öncesi eğitiminde kalesi olarak nitelendirilen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Anaokulunda eğitim gören öğrencilerin ilk kez karne heyecanı yaşaması dikkat çekerken öğrencilerin öğretmenleriyle ağlaşarak vedalaşması herkesi duygulandırdı. İlk kez karne alma heyecanı yaşayan minikleri ailelerinin yalnız bırakmadığı öğrenciler, "Arkadaşlarımız ve öğretmenimizi çok özleyeceğiz" dedi. GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut başarılarla dolu bir yarı yılın geride kaldığını ve öğrencilerin güzel bir tatili hak ettiğini ifade etti.
Düzenlenen karne töreninin ardından ilk kez karne heyecanı yaşayan öğrenciler öğretmenleriyle hatıra fotoğraf çektirdi.
(LO-SD-Y)

20.01.2017 12:58:05 TSI
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