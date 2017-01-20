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Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'ın 20 Ocak mesajı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:55
Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'ın 20 Ocak mesajı

KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'ın Başkenti Bakü katliamının 27'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Prof. Dr. Sami Özcan, yayımladığı mesajında; "20 Ocak 1990'da, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de gerçekleşen olaylarda, yüzlerce masum soydaşımız şehit olmuş, yaralanmış ve tutuklanmıştır. Bu katliam, tarihe "Kanlı Ocak" (Kara Yanvar) olarak geçmiştir. Azerbaycan halkının yaşadığı bu elim katliam, soydaşlarımızın milli hassasiyetlerini diri tutması, bağımsızlık ve istiklal azmini daha da artırması sonucunda milli bağımsızlık zaferine götürecek bir dönüm noktasını teşkil etmiştir" dedi.
Rektör Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Temenni ederim ki, bu tür insanlık suçu teşkil eden katliamlar bir daha yaşanmasın. Kutsal yaşam hakkı ve evrensel insani değerler doğrultusunda bir anlayışla, hiçbir toplumun böylesine zulüm ve katliamlara maruz kalmamasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle, gerçekleştirilen bu insanlık dışı katliamı kınıyor; Azerbaycan halkının ve katliamda zulme uğrayanların yaşadıkları acıyı yürekten paylaşırken, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum."
(IÇ-AA-Y)

20.01.2017 12:59:07 TSI
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