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Beyşehir'de Suriyeli öğrenciler de karne sevinci yaşadı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:56
Beyşehir'de Suriyeli öğrenciler de karne sevinci yaşadı
Beyşehir'de Suriyeli öğrenciler de karne sevinci yaşadı

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona ererken, Suriyeli öğrenciler de karne sevinci yaşadı.
Beyşehir Ali Akkanat İlkokulu'nda karne dağıtım töreni gerçekleştirildi. Programa katılan Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, okulda öğrenim gören ana sınıfı ve diğer sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini dağıttı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun karnelerini verdiği öğrencilere gofret hediye ederken, Suriyeli öğrencileri de unutmadı ve yaşadıkları karne sevincini paylaştı. Okul binasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan ve tüm eğitim masrafları UNICEF tarafından karşılanan geçici eğitim merkezinde öğrenim gören Suriyeli öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Kaymakam Şahiner ve Başkan Özaltun, bazılarının karnelerini verdi.
Suriyeli öğrencilere hitap eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 15 Temmuz'da başarısızlıkla sonuçlanan hain darbe girişimine vurgu yaptı. 248 şehidin ülkesi için canını vererek Türkiye'yi 15 Temmuz'da darbecilerin elinden kurtardığını anlatan Özaltun, dünyadaki mazlum insanların tek savunucusu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtulmasının önemine dikkat çekti. Başkan Özaltun, "Eğer Türkiye'ye zarar gelirse, aynı Suriye'deki gibi zarar olursa, biz de sizler gibi gidecek ülke arayacağız. Ama inşallah bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman dimdik ayakta kalacağız ve Suriye'den gelen veya farklı yerlerden gelen mazlumlara sahip çıkmaya birlikte inşallah devam edeceğiz. Tek isteğimiz var sizlerden, bu ülkenin başkomutanına, Cumhurbaşkanına ismini ve soy ismini de bilerek dua ederek destek vermenizdir" dedi.
Geçici eğitim merkezinde 99 öğrencinin eğitim gördüğü, 40'ının ise yarıyılın sona ermesinin ardından okuma yazmayı öğrenerek diğer Türk öğrencilerle birlikte eğitim görmek üzere diğer Türk okullarına nakledileceği belirtildi.
(ARÖ-AH-Y)

20.01.2017 13:00:56 TSI
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