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GTO yönetimine 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor

20 Ocak 2017 Cuma, 12:57
GTO yönetimine 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor
GTO yönetimine 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yeni yönetim kuruluna 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri, İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri ile Makine Mühendisleri Gaziantep Şube Başkanı Gürcan Ülgey ve yönetim kurulu üyeleri GTO yönetimini ziyaret ederek başarı diledi. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, yaptığı konuşmada, şehrin ve ülkenin kalkınması adına yapılacak çalışmalara destek vereceklerini söyledi. Ortak akıl ve istişare kültürünü önemsediklerini belirten Hıdıroğlu, Gaziantep'in bugünlere gelmesinde de ortak akıl ve istişare kültürünün etkili olduğunu ifade ederek, bu kültürün devam etmesi gerektiğini vurguladı. Kurumlar arası işbirliğini de önemsediklerini belirten Hıdıroğlu, kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmeyi önemsediklerini dile getirdi. Ziyarette GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, GTO Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Aksu, GTO Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mustafa Sami Akay, Hüseyin Hüsnü Özgüler, Ömer Faruk Melekoğlu, Kamil Tosun, Mehmet Bülent Evyapan ve Mustafa Zor hazır bulundu.
Ziyaretlerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
(LO-SD-Y)

20.01.2017 13:01:11 TSI
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