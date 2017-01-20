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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Hisarcık'ta karne heyecanı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:57
Hisarcık'ta karne heyecanı
Hisarcık'ta karne heyecanı

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Okul öncesi, ilk, orta ve liselerde 1752 öğrenci ile 11'i ücretli olmak üzere toplam 146 öğretmen 6 Şubat 2016 Tarihine kadar tatil yapacak. 6 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak ikinci kanaat dönemi 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.
2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ermesi nedeniyle Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde 1. Sınıf öğrencilerine Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Mahmuthan Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu ve Sınıf Öğretmeni Deniz Karayiyen tarafından karne ve iftihar belgeleri verildi. (MA-EFE)

20.01.2017 13:01:53 TSI
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